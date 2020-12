Vilaller aprofitarà un treball de recerca de secundària per promocionar un sender botànic

L' Ajuntament de Vilaller aprofitarà un treball de recerca de segon de Batxillerat per promocionar un sender botànic del municipi. Tal com ha explicat el consistori, recentment l'alumna del Col·legi Episcopal de Lleida i filla adoptiva de Vilaller, Laura Garcia Llorens, ha donat a conèixer a l'Ajuntament el treball 'Sender botànic del camí de l'Obago'. L'alcaldessa de Vilaller, Maria José Erta, ha indicat que "es tracta d'un espectacular treball amb tot luxe de detalls de la flora del nostre entorn" i per això han decidit aplicar sobre el terreny el que s'hi recull.

Erta ha explicat que a partir del que inclou el treball " es crearà una senyalització en forma de faristol, amb la descripció de cada planta, també en Braille". A banda, s'inclouran uns codis QR que redirigiran a unes audioguies en català, castellà i francès. Tot plegat, es donarà a conèixer el pròxim mes de febrer.

Erta també ha agraït a Laura Garcia l'estima que té per a Vilaller i ha assegurat que "és un orgull" per al municipi disposar "del treball d'una estudiant amb aquesta minuciositat, amb gran luxe de detalls i, a la vegada, amb aquest to pedagògic que ens permetrà augmentar les experiències que podem oferir al poble i a tots els visitants". Erta ha indicat que tot plegat va "en la nostra línia de fomentar el turisme familiar".