Vint anys sent Patrimoni Mundial de la UNESCO

El conjunt romànic de la Vall de Boí està d'aniversari aquest 2020, ja que es compleixen vint anys des que la UNESCO el va declarar Patrimoni Mundial de la Humanitat. Va ser el 30 de novembre de l'any 2000, quan després d'anys de feina l'entitat va reconèixer el valor patrimonial d'aquest conjunt, format per les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l'Assumpció de Cóll i l'ermita de Sant Quirc de Durro.

Des de l'Ajuntament de la Vall de Boí han indicat que aquesta declaració és el segell de major prestigi mundial en l'àmbit del patrimoni mundial. "La importància de la declaració queda corroborada per l'increment de visites que hem registrat al llarg d'aquests vint anys, arribant fins als 2 milions de visites, amb públic de procedència molt diversa: local, comarcal, nacional, de tot Europa, del Japó o dels Estats Units", ha indicat l'alcaldessa, Sònia Bruguera.

L'alcaldessa també ha indicat que "un dels majors atractius ha estat la instal·lació del vídeo mapping a l'església de Sant Climent de Taüll el 2013, que ha permès la recuperació virtual dels frescos de l'absis del temple, oferint al visitant una experiència única que transporta al 1123, any de la consagració de l'església". Paral·lelament, ha afegit, "s'han restaurat diverses esglésies del conjunt, fet que ha permès interpretar-les per poder oferir millores en la seva visita". Al llarg de tots aquests anys, des del Centre del Romànic s'ha anat oferint el servei de visites guiades, tallers i diferents activitats per posar en valor i donar a conèixer el conjunt romànic i el que representa.

Per tal de commemorar aquest vintè aniversari, del 28 al 30 de novembre es faran jornades de portes obertes a les diferents esglésies, i el 29 es farà una observació del cel des del costat de Sant Quirc de Durro. El dia exacte de l'aniversari, el dilluns 30, també es farà una petita celebració adaptada a la situació de pandèmia, on hi haurà un repic de campanes de totes les esglésies de la vall -igual que es va fer fa 20 anys-, es farà una visita guiada especial a Taüll i un acte institucional amb parlaments, música tradicional i una projecció audiovisual a Sant Joan de Boí, entre altres accions.

Un patrimoni excepcional

Una de les característiques principals del romànic de Boí és la unitat d'estil arquitectònic. Són construccions dutes a terme durant els segles XI i XII seguint els models provinents del nord d'Itàlia, el romànic llombard. El romànic de la Vall de Boí, doncs, es considera excepcional per la concentració en un espai reduït d'un nombre tan elevat d'esglésies d'un mateix estil arquitectònic, conservat al llarg del temps amb poques modificacions que hagin alterat significativament la seva concepció inicial.

Juntament amb els nou monuments del conjunt romànic, la Vall de Boí també compta amb dos patrimonis més declarats per la UNESCO: la festa de les falles, reconeguda Patrimoni Immaterial de la Humanitat l'any 2015, i el destí turístic Starlight, dins del conjunt de municipis que formen part del Parc Nacional d'Aigüestortes, l'any 2018.