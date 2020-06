Els impulsors del Welcome Summer Cerdanya auguren una bona participació en les activitats organitzades

Cerdanya celebrarà aquest cap de setmana el Welcome Summer, una iniciativa que pretén atreure a la comarca a visitants i segons residents amb activitats culturals i d'oci, així com amb la bonificació del peatge del Túnel del Cadí. Des de l'entitat organitzadora, Empresariat Cerdanya, el seu president, Francesc Armengol, ha assegurat que en aquestes hores prèvies "hi ha molt optimisme, ja que s'han fet moltes reserves a les activitats d'oci i esportives que s'han programat". En total, hi participen més de 115 empreses de l'àmbit del turisme i els serveis.

Al llarg d'aquest cap de setmana, tothom que pernocti a la comarca, faci un àpat, compra o realitzi alguna activitat a les diferents empreses d'oci participants rebrà una bonificació d'entre tres i dotze euros -aquest darrer és el preu del peatge del Túnel del Cadí. Aquests diners se'ls podrà quedar o dipositar-los en alguna de les urnes que s'han repartit pels diferents establiments adherits a la campanya. Els diners recaptats es destinaran a la Fundació Hospital de Puigcerdà i a la Fundació Pública de Serveis Sant Roc de Bellver.

En aquest sentit, Armengol ha explicat a l'Ara Pirineus que "activitats com els vols amb globus, les BTT, les e-bikes, el telecabina de la Tosa d'Alp o el parc d'aventures de la Molina estan tenint moltes reserves prèvies". Pel que fa a la restauració, assegura que "alguns restaurants ja tenen reserves per aquest divendres a la nit i per dissabte, però suposem que en aquest cas la gent anirà més a última hora".

Pel que fa als establiments hotelers, Armengol assegura que a hores d'ara estan entrant reserves i que és d'hora per fer una previsió. Tot i això, admet que la majoria de participants seran primers i segons residents, de manera que l'ocupació hotelera possiblement no sigui especialment alta. Un fet que constaten des de l'Associació d'Hotels i Càmpings de Cerdanya, que asseguren que no han notat un volum de reserves gaire elevat per aquest cap de setmana.

Sigui com sigui, des d'Empresariat Cerdanya tenen clar que "hi haurà moviment" gràcies a les dades que ja tenen de reserves d'activitats. Armengol també ha destacat que alguns establiments de restauració i hostaleria han decidit avançar a aquest cap de setmana la seva reobertura "justament perquè es fa el Welcome Summer".

Per ajudar a dinamitzar el cap de setmana diversos ajuntaments de la comarca han organitzat activitats culturals i festives. Així, hi haurà un mercat artesanal a Alp, un mercat i música en viu a Llívia, pujades al campanar de Puigcerdà, xerrades i conferències de temàtica variada o música en directe a la plaça de Santa Maria de la capital cerdana. Des de l'Ajuntament de Puigcerdà, a més, també han volgut contribuir a la iniciativa fent una donació de 115 litres de gel hidroalcohòlic perquè Empresariat Cerdanya els reparteixi als diferents establiments participants.

Hotels "força plens" a l'agost

Tot i que aquest cap de setmana l'ocupació hotelera encara no sigui molt elevada, des de l'Associació d'Hotels i Càmpings de Cerdanya asseguren que a l'estiu sí que preveuen activitat. La seva portaveu, Núria Vidal, ha explicat que a partir de juliol ja comença a haver-hi força reserves i "a l'agost, sobretot entre el 10 i el 20, ja tenim hotels bastant plens".