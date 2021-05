Acaben les obres de millora i ampliació de l'escorxador de Sort

SortEl conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha visitat aquest dissabte l'escorxador de Sort un cop han acabat les obres de condicionament i d'ampliació subvencionades per l'Institut per la Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran, IDAPA. Des de Territori i Sostenibilitat han destacat que "es tracta d'un projecte estratègic per a l'impuls de l'economia del sector primari de les comarques pirinenques en les quals està involucrat el Departament".

El conseller ha destacat que "darrere d'aquesta inversió de l'IDAPA hi ha projectes de vida que posen en valor els nostres productes". Damià Calvet ha afirmat que iniciatives com aquesta "cohesionen el territori i ajuden a fixar població i activitat econòmica en zones de muntanya com aquesta". El conseller ha explicat que amb aquestes obres els ramaders de la zona "tenen ara una infraestructura per fer manipulacions de la seva producció i, així posar productes al mercat en la línia de la producció de venda directa, permetent una millor connexió entre el productor i el consumidor final".

Les obres han permès ampliar la superfície de les instal·lacions perquè pugui acollir un obrador de sala de desfer i manipulació artesanal de carnisseria. També s'han habilitat cambres de fred, d'expedició, magatzems, zones d'administració i vestidors. L'ampliació dona servei especialment a la gestió d'oví i boví amb l'objectiu de potenciar al màxim les especialitats ramaderes de la comarca. Així, dona servei a ramaders individuals, associacions i carnissers a l'hora de valorar el seu producte primari. També s'ha volgut fer els treballs necessaris per gestionar una línia de tractament de carn de caça.

Les obres, que abasten una superfície de 393 m2 d'una planta baixa interior d'un edifici existent, han comptat amb una subvenció directa de 100.000 euros atorgada per l'IDAPA.