Així se celebrarà Sant Jordi a l'Alt Pirineu i Aran

Les principals poblacions de l'Alt Pirineu i Aran tornaran a celebrar enguany Sant Jordi, després que la pandèmia obligués a suspendre l'edició de l'any passat i a fer-ne una edició reduïda al juliol. Tot i això, el d'enguany serà encara un Sant Jordi atípic a causa de la pandèmia i les activitats, així com la col·locació de les parades de llibres i roses, s'hauran de fer seguint els criteris de seguretat i prevenció establerts per fer front a la pandèmia.

A la Seu d'Urgell, s'ubicaran un total de 30 parades al passeig Joan Brudieu, entre les quals hi haurà cinc llibreries i cinc floristeries, mentre que les altres vint parades seran d'artesania i complements, entitats, associacions, algun partit polític, així com l'escola i l'institut La Valira. Val a dir que el perímetre de cada parada estarà delimitat amb cinta i tanques i es vetllarà pel manteniment de la distància de seguretat.

Per tal de complir les mesures sanitàries també quedaran marcats els punts d'accés a l'espai. A cada entrada hi haurà personal de control que prendrà la temperatura dels assistents i en facilitarà gel hidroalcohòlic, que també estarà disponible a cada una de les parades.

Autors signant

Una de les carpes que hi haurà al passeig urgellenc serà la de l'Associació Llibre del Pirineu. Des d'aquest punt es distribuirà gratuïtament el catàleg elaborat amb les novetats de l'any, es promocionaran les novetats pirinenques de la jornada i servirà també com a espai de signatures de llibres de fins a dotze escriptors i escriptores del territori. Així, de 12 a 13h signaran llibres Alberto Casamayor, Pepita Clop i Joan Obiols. De 13 a 14h ho faran Ventura Altarriba, Ester Farran i Amadeu Gallart. Ja a la tarda, de 17h a 18h serà el torn de Joan Ganyet i Maria Triquell. Tancaran les sessions de signatures, de 18 a 19h, Albert Galindo, Laura Pal, Marta Grau i Albert Villaró.

22 parades a Puigcerdà

A Puigcerdà, mentrestant, el passeig 10 d'abril recuperarà la tradicional fira de Sant Jordi amb 22 parades de llibres i roses, així com de diverses entitats i associacions amb seu social a Puigcerdà. Per tal de respectar les mesures sanitàries, l'accés al recinte de la fira estarà controlat, hi haurà un únic sentit de circulació i les parades estaran almenys a dos metres de distància entre elles.

Pel que fa a les activitats, hi haurà l'actuació infantil "La màgia dels llibres", amb el mag Selvin, a les 17h al mateix passeig, així com la presentació dels llibres dels Premis literaris Vila de Puigcerdà del 2019 i el 2020 a les 18:30h al carrer del Claustre, davant de la Biblioteca Comtat de Cerdanya.

Jocs Florals a Alp

A Alp, mentrestant, tindran lloc de nou els Jocs Florals de Cerdanya, que enguany arribaran a la 38a edició. Es realitzaran a les 20h al Palau d'Esports i es podran seguir en directe a través d'internet gràcies a l'emissió que oferirà REC Produccions.

Parades i berenar a Tremp

A Tremp, mentrestant, l'Ajuntament promou entre els veïns i veïnes que guarneixin els balcons amb un dibuix relacionat amb Sant Jordi o amb una senyera. Des de la Biblioteca Maria Barbal, mentrestant, s'incentivarà la recomanació de llibres a través de les xarxes socials. A banda de les parades de llibres i roses que hi haurà a la plaça de la Creu, el passeig del Vall, el carrer Soldevila i la rambla Doctor Pearson, també s'ha organitzat un berenar per als infants. Així, tothom que ho vulgui es podrà apropar a les pastisseries de Tremp demanar el seu berenar gratuït.

Recital i gimcana literària al Pont de Suert

Al Pont de Suert, mentrestant, la venda de llibres i roses als comerços habituals es complementarà amb una exposició de poesia, prosa poètica i cançons, repartida per diferents establiments del municipi. També hi haurà un recital de poesia, prosa poètica i cançons, a les 17h a l'església vella, així com una gimcana literària. En aquest darrer cas, les persones participants hauran de trobar imatges amagades en 7 indrets del Pont de Suert i fer-los una foto original per optar a diversos premis en efectiu per gastar en establiments del municipi.

Trivial poblatà i activitats variades

També repartirà vals per gastar en establiments del municipi l'Ajuntament de la Pobla de Segur, en aquest cas a través del Trivial Poblatà. Durant aquesta setmana prèvia a Sant Jordi, cada dia es pengen a les xarxes socials 3 preguntes de cultura general vinculades amb el municipi. Aquelles persones que les responguin totes bé, rebran un val de 20 euros per gastar, amb un topall de 50 vals. El regidor de Cultura de la Pobla, Ramon Enric Guimó, ha explicat que, a banda de fomentar el coneixement del municipi, l'objectiu és "ajudar a revitalitzar el comerç local".

A banda d'aquesta activitat, per Sant Jordi també hi haurà contacontes, lectura de poemes a càrrec d'Òmnium Cultural, música amb Far Out, així com parades de llibres i roses en diversos indrets, com la plaça de l'Arbre o la plaça de la Pedrera.

Conte encadenat a Vielha

A Vielha, mentrestant, a banda de l'habitual venda de roses i llibres s'ha organitzat, per part de la Biblioteca Generau un conte encadenat en aranès. Així, tothom pot participar en el desenvolupament de la història, tot afegint-hi les seves propostes.