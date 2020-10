Els alcaldes del Pallars Jussà esperen rebre més informació sobre el projecte fotovoltaic

Els alcaldes del Pallars Jussà abordaran en el Consell d'Alcaldes d'aquest dimecres a la tarda la qüestió del projecte que preveu instal·lar plaques solars a 700 hectàrees de quatre municipis de la comarca (Isona i Conca Dellà, Castell de Mur, Tremp i Talarn). La qüestió ha generat disparitat d'opinions entre els mateixos representants polítics del territori i molts volen tenir més informació sobre què comportaria el projecte. Justament, en el ple d'aquest dimecres compareixerà el director general de Polítiques de Muntanya, Albert Alins, per mirar d'aportar informació sobre què podria comportar tot plegat.

D'altra banda, està previst que pròximament, l'empresa impulsora faci arribar el projecte més detallat als representants polítics del territori. El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà i alcalde de Castell de Mur, Josep Maria Mullol, ha explicat que "de moment només tenim la informació que ens van donar en el seu dia, però fa dues setmanes vaig parlar amb representants de l'empresa i em van dir que estaven acabant de redactar els projectes i que en breu ens els enviarien perquè poguéssim tenir tota la informació". En aquest sentit, creu que cal esperar a tenir tota aquesta informació "per saber si interessa o no interessa a la comarca, fins a quin punt o quins impactes negatius pot tenir".

Des del mateix Consell Comarcal, el cap de l'oposició, Jaume Catalán, del grup de Candidatura de Progrés, ha admès que "dins del nostre grup també hi ha disparitat d'opinions, ja que els que són alcaldes tenen una visió i altres en tenim una altra". Sigui com sigui, remarca que "els alcaldes s'haurien de posar d'acord i evitar que cada ajuntament faci la guerra pel seu compte". També creu que "cal veure què representa aquest projecte i si realment és sostenible". Tot i això, deixa clar que cal actuar amb celeritat "perquè les grans corporacions van a sac".

Recollida de signatures en contra

Per la seva banda, la Plataforma 'Salvem lo Pallars, aturem el macro parc solar', constituïda fa tots just uns dies, ja ha iniciat una recollida de signatures per parar el projecte. La plataforma ha posat de manifest que la utilització de sòl agrícola per a la instal·lació de grans plantes de producció d'energia fotovoltaica posa en risc el futur de l'agricultura i la ramaderia del Pallars Jussà i "hipoteca el futur del territori", com a mínim, els pròxims trenta anys. 'Salvem lo Pallars' creu que aquest macroprojecte "no és sostenible per al territori", ja que provocarà "greus afectacions" a l'economia local i demana als ajuntaments que s'adhereixin al manifest.

L' impacte visual i ambiental creuen que dificultarà projectes en desenvolupament lligats a l'ecoturisme i que limitarà la possibilitat de projectes futurs en aquest àmbit. És per això que 'Salvem lo Pallars' vol que el futur de la comarca segueixi lligat als valors paisatgístics, naturals i culturals i aposten per un model d'energia sostenible en l'àmbit econòmic, social i mediambiental i que passi per energies netes, de proximitat i autosuficiència.

En el manifest, des de 'Salvem lo Pallars' es mostren preocupats perquè la transició energètica s'utilitzi per justificar "l' agressió mediambiental, paisatgística i patrimonial" de la comarca afavorint "l'especulació i lucrant a grans corporacions". La plataforma assegura que la construcció d'un macroprojecte de 700 hectàrees produiria 350 MW de potència amb capacitat per abastir més de 150.000 llars i ha manifestat que l'aportació històrica del Pallars Jussà tant en la producció com en el transport d'energia és més que notable. Per tot, han demanat la col·laboració dels Ajuntaments i de les institucions per aturar aquest "model especulatiu" i un posicionament ferm de quin model de comarca es vol.