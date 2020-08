L'alcaldessa de Tremp nega que hagin pressionat a Defensa perquè traslladés les proves

L'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, ha volgut sortir al pas de la polèmica generada arran del canvi d'ubicació de les proves d'accés a l' Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn. El grup de Compromís per Tremp, a l'oposició, i l' Associació de Professionals de l'Àmbit Turístic del Pallars Jussà s'han queixat de l'impacte negatiu que ha tingut aquest fet, ja que ha comportat cancel·lacions massives als allotjaments de la comarca. Per deixar clar que l'Ajuntament no ha tingut res a veure amb la decisió de Defensa de modificar les proves, Cases ha enviat una carta als mitjans de comunicació, que reproduïm textualment:

"Els mitjans de comunicació han publicat avui dilluns diverses notícies explicant que el Ministerio de Defensa ha decidit reduir a 300 el nombre d'alumnes que vindran a examinar-se aquesta setmana a l'AGBS. Aquesta informació ha generat molta polèmica, sobretot entre el sector turístic de la comarca.

Com a alcaldessa de Tremp voldria dir la meva en tot el que ha passat i deixar d'alimentar rumors i falses notícies.

El dilluns 27 de juliol m'arriba per boca orella que Defensa ha previst l'arribada de 1.200 alumnes per fer exàmens d'accés a suboficials a l'AGBS durant la setmana del 3 d'agost. Les informacions no contrastades diuen que els alumnes s'allotjaran fora del recinte militar.

Com a alcaldessa de Tremp em poso en contacte, d'una banda, amb Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya per saber si n'estan al cas i han previst un pla de seguretat i higiene específics. La resposta és que no n'estan assabentats. D'altra banda, la delegada del govern a l'Alt Pirineu i Aran m'informa que cap altre alcalde de la comarca n'està al cas.

El dijous 30 de juliol truco per telèfon al coronel i m'explica que efectivament aquests alumnes vindran, que 300 s'allotjaran a les dependències de l'AGBS i que la resta aniran repartits en diversos establiments privats de la comarca. Em diu que les proves són eliminatòries i, per tant, a mesura que vagin passant els dies, cada vegada quedarà menys gent al territori. Li faig saber que en una situació com l'actual calia que l'AGBS ho hagués notificat als ajuntaments, ja que aquesta edició no és com les quaranta-set anteriors, a causa del covid-19.

El divendres 31 d'agost es fa una reunió de coordinació a l'Institut Cartogràfic i Geològic a Tremp convocada per la delegació del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, on es convoca els alcaldes de la comarca, el president del Consell Comarcal, representants de l'Acadèmia, l'Hospital, atenció primària de Salut, el departament de Salut, Mossos d'Esquadra i la mateixa delegada. En aquesta reunió queda palès que la decisió és irreversible i també que cap dels agents convocats a la reunió n'estaven al cas. Li traslladem tots el implicats que per tranquil·litzar la ciutadania, que està molt sensible després del brot del Segrià; calia una gestió de la situació més transparent i oberta al territori.

Els assistents ens emplacem a transmetre calma a la població i a confiar que l'organització funcionarà adequadament. En aquest sentit van les meves declaracions a la premsa després de la reunió.

Vull que quedi clar que l'Ajuntament de Tremp no ha adreçat cap ofici en contra de l'arribada d'aquests alumnes al Pallars a cap organisme. L'Ajuntament només ha manifestat directament de paraula al coronel que no estàvem d'acord en la manera com s'havien fet les coses (sense tenir en compte les administracions i els agents de salut del territori). En cap cas ens oposem que es dugui a terme una activitat que fa 47 anys que es fa i que sabem és molt beneficiosa econòmicament per a la comarca.

El Ministerio de Defensa al·lega motius sanitaris i de seguretat per haver suspès l'arribada de tots aquests alumnes a la vegada. És preocupant pensar que fa una setmana tenien clars els protocols per a garantir la seguretat sanitària i avui dilluns han canviat de parer. Si ho han fet, no ha estat per la pressió de paraula dels alcaldes i alcaldesses de la comarca o per les associacions que s'hi oposen, tingueu-ho clar".