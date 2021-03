Els alumnes de Batxillerat de l'institut de Sort podran dinar de carmanyola al menjador pagant un euro

SortEl Consell Comarcal del Pallars Sobirà ja ha adjudicat el nou servei de menjador escolar a la comarca. De fet, des del passat 1 de març, l'empresa Alessa Catering Services ja ha començat a donar servei als menjadors de Sort, Rialp, Llavorsí i Tírvia, en haver obtingut la màxima puntuació de les cinc que es van presentar. D'altra banda, l'institut de secundària Hug Roger III de Sort ha aprovat en el seu consell escolar el Pla de funcionament del menjador amb l'annex del pla d'ús de les carmanyoles al menjador escolar per als alumnes no obligatoris. D'aquesta manera, aquests alumnes podran fer servir el menjador escolar pagant un euro diari per cobrir les despeses de neteja i vigilància. Recordem que a principi de curs es va donar el cas que, durant uns dies, als alumnes d'estudis no obligatoris que no pagaven el menú sinó que duien carmanyola van haver de dinar al carrer, fins que se'ls va habilitar una aula.

Pel que fa a les condicions del nou servei de menjador escolar, des del Consell Comarcal han indicat que abans de treure'l a concurs es van reunir diverses vegades amb les AMPA, els ajuntaments i els directors i directores dels centres, per arribar a un consens.

Finalment, el preu de menjador ha quedat fixat en 5,19 euros/dia per als alumnes fixos, és a dir, els alumnes que contracten el servei tres o més dies a la setmana, i 5,71 euros/dia per als alumnes esporàdics, aquells usuaris que contracten el servei d'ús puntual.

Des del Consell Comarcal també remarquen que fruit d'aquest concurs s'ha aconseguit que l'empresa doni dinars gratuïts, de manera que els alumnes amb domicili als municipis de Sort, Rialp o Llavorsí i que no tenen escola al seu poble puguin beneficiar-se d'un descompte aproximat d'un euro diari. Aquest ajut es farà efectiu a les famílies, en acabar el curs, un cop comprovats els dies d'assistència al menjador i estar al corrent del pagament corresponent.

També s'ha aconseguit que els alumnes de famílies nombroses i monoparentals tinguin un 10% de descompte en el preu del servei i que l'empresa tingui a disposició del Consell un nutricionista i, com a mínim, un monitor-vetllador, si és necessari, que es destinarà a l'atenció individualitzada durant el servei de menjador per a alumnes amb disminució física i/o psíquica, amb informe de l'EAP, prèvia sol·licitud del centre escolar i sempre que no siguin atesos per la figura d'un vetllador sufragat pel Departament d'Ensenyament.

A més, durant els àpats s'inclouran deu productes de la província de Lleida de km 0 i deu productes ecològics. També es destinaran un mínim del 50 % d'aliments de temporada en l'elaboració dels menús, s'utilitzarà oli d'oliva verge extra per amanir i per cuinar, i sistemes de cocció més saludables.

Pel que fa a la ràtio de monitors, l'adjudicatària s'ha compromès a complir 1/11 a P-3, 1/17 a P-4 i P-5 i 1/22 a Primària. Per tal de vetllar per un acurat compliment de les condicions del concurs i per tal de valorar i comprovar el funcionament es faran reunions entre les parts implicades: centres escolars, AMPES, Consell Comarcal i Alessa, un cop cada trimestre.