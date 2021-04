Andorra confirma la lliure mobilitat amb Catalunya més enllà de l'Alt Urgell

Circulació permesa entre Andorra i Catalunya, més enllà de l'Alt Urgell. Per tant, els residents d'un i altre territori podran entrar, sortir i circular pels dos països, segons ha explicat aquest divendres a la tarda el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot. La resolució sobre la mobilitat entre els dos territoris arriba després d'una reunió entre les parts que ha durat un dia i mig. Espot ha incidit que, per la situació epidemiològica que pateixen tant Andorra com, sobretot, Catalunya, es limitin el màxim possible els desplaçaments i es facin dins dels nuclis de convivència o bombolles habituals.

Malgrat l'assimilació d'Andorra amb la comarca veïna de l'Alt Urgell a efectes de mobilitat, la Generalitat no té potestat per restringir la circulació entre els dos territoris. Així, d'acord amb la normativa aplicable, la mobilitat per la frontera hispano-andorrana és lliure per als residents dels dos països i en els dos sentits. Ara bé, segons ha explicat Espot, s'aconsella que en el cas dels desplaçaments, aquests es facin d'acord amb els supòsits recollits en les normatives aprovades pels respectius governs i dins dels nuclis de convivència o bombolles habituals.

A la reunió hi han assistit, per la part andorrana, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo; la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach; el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba; el secretari d'Estat de Justícia i Interior, Joan Leon; la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas; i el cap de Gabinet del Cap de Govern, Guillem Casal. I per la part catalana, els representants han estat el conseller d'Acció Exterior i el secretari general, Bernat Solé i Aleix Villatoro; el conseller d'Interior i la secretària general, Miquel Sàmper i Elisabeth Abad; el cap de l'Assessoria Jurídica, Francesc Claverol; el cap de Gabinet, Josep Montané; i la consellera de Salut i el secretari general, Alba Vergés, i Marc Ramentol.

El resultat sobre mobilitat és una decisió "consensuada" sobre la interpretació que feia Andorra en base a la normativa del govern espanyol. De totes maneres, el cap de Govern ha fet una crida als ciutadans perquè "no es desplacin" si no és necessari. "Hem d'emprar la prudència i la responsabilitat", ha destacat Espot, apel·lant al "civisme" de la ciutadania, tant en benefici de la salut com perquè aquesta normativa no sigui revocada.