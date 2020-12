La neu torna a arribar a cotes baixes i obliga a circular amb equipaments a diverses vies

El Pirineu està en ratxa de nevades i continua acumulant centímetres de neu. Aquestes últimes hores, la precipitació en forma de neu ha tornat a arribar a diversos punts de l'Alt Pirineu i Aran i s'ha tornat a veure nevar a cotes baixes. De fet, tot i que de forma molt testimonial, la neu ha arribat fins i tot a les cotes més baixes del Prepirineu, a la conca de Tremp, i la capital del Pallars Jussà s'ha despertat amb una lleu enfarinada.

ℹ Per #neu, és obligatori circular amb cadenes:



❄ C-28: Port de la Bonaigua

❄ C-28z: València d'Àneu

❄ C-142b: accés Pla de Beret

❄ C-147: Esterri d'Àneu

❄ C-13: Llavorsí

❄ L-504: Llavorsí

❄ L-510: Tírvia

❄ L-501: Vall de Boí



ℹ https://t.co/i0x0nG7zdD pic.twitter.com/rnCcSAYRF3 — Trànsit (@transit) December 10, 2020

Més destacable ha estat l'afectació en zones del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i l'Aran, amb precipitacions considerables a Tavascan o la Bonaigua i amb incidència a carreteres principals, a partir d'uns 800 metres d'altitud. Així, al llarg d'aquesta matinada i bona part del matí ha calgut circular amb equipaments especials a diferents vies, com ara des de Llavorsí fins a Tavascan i Àreu o d'Esterri d'Àneu fins a Alòs d'Isil, així com per creuar la Bonaigua des d'Esterri mateix o per accedir al Pla de Beret.