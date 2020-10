La fibra òptica arribarà a l'Alta Ribagorça amb una inversió de 4,4 MEUR

El Pont de Suert deixarà de ser molt aviat l'única capital de comarca de Catalunya sense xarxa de fibra òptica de la Generalitat. El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha explicat que la principal dificultat que s'han trobat és que per aquesta localitat no hi passa cap carretera de la Generalitat. Finalment, la xarxa arribarà a Pont de Suert per l'N-260 des de la Pobla de Segur i, paral·lelament, es treballarà per portar-la a la resta de la comarca, als municipis de la Vall de Boí i Vilaller. La inversió global a l'Alta Ribagorça serà de 4,4 milions d'euros. Al Pallars Sobirà, mentrestant, amb una inversió de 6 milions d'euros, ja fa mesos que s'hi està treballant i es confia que l'estiu del 2021 ja arribi a tots els municipis.

El conseller Puigneró ha explicat que el desplegament de la xarxa de fibra òptica és una de les 10 prioritats del Govern. Pel conseller arribar a les comarques del Pirineu més allunyades de l'àrea metropolitana era una prioritat i ha manifestat que comarques com el Pallars o l'Alta Ribagorça "estan molt lluny de Barcelona per carretera" i ha afegit que s'ha d'evitar que ho estiguin també digitalment.

Per darrere de les comarques del Barcelonès i el Maresme, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça seran les primeres a tenir tots els municipis connectats i pràcticament el 100% de la població. Per Puigneró l'era digital "ha de ser una gran oportunitat pel Pirineu" i amb aquesta idea s'està desplegant la xarxa de fibra òptica. Al Sobirà ja s'ha fet el desplegament a Sort (500.000 euros) i al tram entre Llavorsí i la Val d'Aran (2 milions d'euros), aprofitant i connectant tota la Vall d'Àneu. Per acabar d'arribar a la resta de municipis hi ha aprovat un pressupost de 3,4 milions d'euros, que permetrà dur la fibra a la Vall Cardós, la Vall Farrera, part de la vall d'Isil i el tram entre Sort i Gerri de la Sal.

El conseller ha insistit que l'estiu del 2021 pràcticament tot el Pallars Sobirà i Alta Ribagorça estaran connectats i ha destacat que serà una realitat dos anys abans del previst. En relació als petits nuclis de població apartats i on no arribarà la xarxa de fibra, el conseller ha dit que s'hauran de buscar "solucions proporcionals" d'acord amb ajuntaments, consells comarcals o Diputació per no deixar-los al marge de la connectivitat. El conseller ha explicat que en molts casos no caldrà la fibra i serà suficient amb solucions sense fils.