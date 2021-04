Els badlands d'Isòvol, aprofitats pels romans per extreure or, es converteixen en atractiu turístic

AllEls badlands es formen en zones àrides a partir de l'erosió del vent i de l'aigua. A Isòvol (Cerdanya), aquest fenomen ha dibuixat, amb el pas del temps, diverses canals profundes i estretes en una muntanya de colors grocs, ocres i vermellosos. L'aprofitament d'aquest recurs per part dels romans per extreure or, al segle II aC, ha acabat de configurar aquest paisatge, que ara es vol convertir en aparador per atreure més visitants al municipi. Així, s'ha posat en marxa un centre d'interpretació al nucli d'All on també es poden veure les restes d'un carrer del segle XVI i part de l'antiga necròpoli de la sagrera de l'església de Santa Maria. A més, a l'estiu s'instal·larà un quiosc digital a l'ajuntament per difondre els atractius de la zona.

L'equipament es va gestar després de l'enderrocament de l'edifici de l'antiga rectoria, moment en el qual van sortir a la llum les restes arqueològiques que ara es poden visitar al centre d'interpretació. Glòria Santana, regidora a l'Ajuntament d'Isòvol, explica a l'ACN que "en poc espai, es veuen diferents estrats de la construcció al llarg dels segles", referint-se al fet que en aquest punt hi ha la base d'un mur romà i diversos elements dels segles XVI i XVII. Mentre, a la zona de la necròpoli, les tombes més antigues corresponen als segles IX i X i es vinculen amb la primera església preromànica d'All, l'anterior a l'actual.

Més enllà d'aquests elements, el centre pretén ser un aparador per donar a conèixer els llocs d'interès i la xarxa de senders del municipi. A més, hi ha un apartat dedicat a la memòria històrica i tot plegat s'agrupa sota la marca "El país dels Esterregalls", posant al centre els badlands que hi ha als tres pobles que el conformen: All, Isòvol i Olopte. Santana explica que la voluntat no és només donar a conèixer aquest patrimoni geològic des del punt de vista natural, sinó també incidir en la part històrica per divulgar que en temps dels romans hi havia mines d'or.

Cal tenir en compte que aquests esterregalls, formats en un sòl de quars, pissarres i quarsites, estan inclosos a l'Inventari dels espais d'interès geològic de Catalunya i el conjunt es considera com un dels badlands més interessants del Pirineu. La zona on es troben està senyalitzada i, a banda de poder contemplar aquest terreny, en alguns dels seus miradors es poden veure diverses vistes de Cerdanya.

Pel que fa al centre, l'objectiu és que en períodes de temporada alta hi hagi una persona per dur a terme visites guiades i que també hi puguin anar les persones que fan la ruta de les esglésies de Cerdanya. A més, de cara a l'estiu, es preveu instal·lar un quiosc digital a l'entrada de l'Ajuntament d'Isòvol, punt on es podrà consultar tota mena d'informació turística. D'aquesta manera, es vol potenciar el patrimoni natural i cultural del municipi i que aquest sigui més conegut entre els visitants de la zona.

El nou equipament ha estat subvencionat pel fons FEDER i està inclòs en el projecte del Consell Comarcal de la Cerdanya "Posicionament turístic de la Cerdanya: el patrimoni i la cultura com a eixos vertebradors", el qual també inclou actuacions als municipis d'Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Fontanals de Cerdanya, Ger i Puigcerdà.