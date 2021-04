Baixa la pressió hospitalària a l'Alt Pirineu i Aran però empitjoren la majoria d'indicadors

La pressió hospitalària ha baixat a la majoria de centres de l'Alt Pirineu i Aran, però els principals índexs de risc així com el nombre de casos ha pujat força a la majoria de territoris. En una setmana, el Sant Hospital de la Seu d'Urgell ha passat de 10 a 3 persones ingressades per covid-19; l'Hospital de Cerdanya, de 9 a 3; l'Espitau Val d'Aran -que dona servei a l'Aran i a l'Alta Ribagorça-, de 7 a 4. Pel que fa als Pallars, segons les darreres dades de Salut, el Jussà es manté amb 4 persones ingressades per covid-19 i al Sobirà s'ha pujat de 4 a 6. D'altra banda, en les darreres hores el Conselh Generau d'Aran ha notificat la defunció d'una persona de 72 anys de la vall que havia estat traslladada a Lleida.

Al conjunt de la regió sanitària empitjoren la majoria d'índexs. En l'última setmana s'han detectat 256 nous positius (la setmana anterior se'n van notificar 146, de manera que la xifra de nous contagis ha crescut notablement). El risc ha passat de 329 a 891 i l'Rt ha crescut de 0,87 a 1,79. Recordem que quan supera l'1 vol dir que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona.

Per territoris, al Pallars Sobirà el risc ha tornat a créixer molt, passant de 659 a 2.034, mentre que l'Rt ha passat de 0,86 a 2,38. Cal tenir en compte, però, que en zones poc poblades, la detecció de pocs casos fa créixer les xifres de forma molt ràpida. També han crescut força les xifres a l'Alt Urgell, on fa uns dies es va detectar un brot originat al Birracrucis que es va fer per Setmana Santa a la Seu d'Urgell. En una setmana, la comarca ha passat d'un risc de 344 a un de 1.163 i d'un risc de 0,97 a un d'1,98.

També supera els mil punts el risc de l'Aran, ja que en l'última setmana aquest ha crescut de 639 a 1.191. L'Rt, mentrestant, ha passat de 0,92 a 1,88. A Cerdanya, el risc ha pujat de 155 a 865 i l'Rt ha crescut de 0,74 a 2,47, mentre que al Pallars Jussà el risc ha passat de 214 a 461 i l'Rt ha pujat d'1,18 a 2,09. L'única comarca on han millorat les dades és a l'Alta Ribagorça, on el risc ha passat de 1.745 a 256 i l'Rt ha caigut de 3,42 a 0,41.

El 20% de la població ja ha rebut la primera dosi

Pel que fa a la vacunació, en l'última setmana s'han injectat 2.453 primeres dosis, fent pujar el total de persones que l'han rebut a 14.856, el que representa aproximadament el 20% de la població de l'Alt Pirineu i Aran. També s'han posat 358 segones dosis, fent pujar la xifra total fins a 4.939.