Una caiguda de roques deixa gairebé tallada la pista d'accés a la Pica d'Estats

La caiguda d'un gran bloc rocós a la pista de Boet, a la Vall Ferrera, ha deixat gairebé tallada la principal pista d'accés a la Pica d'Estats. Tal com ha donat a conèixer el Parc Natural de l'Alt Pirineu, els fets han tingut lloc entre el pla de la Selva i l'aparcament de la Molinassa , que és justament la zona d'estacionament més utilitzada per accedir a la Pica.



El director del Parc Natural, Marc Garriga, ha explicat a l' Ara Pirineus que "les roques no impedeixen del tot el pas de vehicles, però és una zona molt estreta i hi ha el risc de caure al riu". Per tot plegat, i davant el risc que hi hagi algun nou despreniment, des del parc es recomana no passar per la zona fins que la setmana que ve es puguin retirar els blocs rocosos. La causa del despreniment, ha indicat Garriga, han estat molt probablement el gel i la pluja dels darrers dies.