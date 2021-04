Cerdanya és la comarca catalana on més va augmentar la renda per habitant l'any 2018

PuigcerdàLa renda per habitant a Catalunya era de 17.600 euros el 2018, xifra que suposa un creixement del 2,1% en relació amb l'any anterior. Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) recollides per l'ACN, pràcticament totes les comarques han incrementat la renda per habitant, encapçalades per Cerdanya (6,6%), el Solsonès (6,2%), l'Aran (5,8%) i el Montsià (5,7%). A l'altre extrem, el Ripollès i l'Alta Ribagorça són les úniques comarques que han disminuït de renda, del -0,7% i del -1,1%, respectivament. Amb la publicació de les dades del 2018, l'Idescat amplia el detall de la informació territorial i ofereix les estimacions de la renda pels municipis entre 1.000 i 5.000 habitants; això suposa oferir nova informació per a 238 municipis.

Els 456 municipis estudiats representen el 97,7% de la renda total catalana i el 98,2% de la població. Les comarques amb la renda per habitant més elevada continuen sent el Barcelonès, amb 19.800 euros per habitant, que supera en un 12,3% la mitjana catalana, seguida pel Baix Llobregat (18.300 euros), que supera en un 3,7% la mitjana. Per sobre la mitjana també se situen el Garraf i el Vallès Occidental, totes dues amb una renda per habitant de 17.900 euros i per primera vegada també el Maresme, amb 17.800 euros.

En sentit contrari, hi ha un grup de sis comarques que tenen un nivell de renda inferior al 20% de la mitjana catalana: les Garrigues i la Terra Alta amb 14.000 euros per habitant, el Baix Ebre (13.900 euros) i, a la cua, l'Alt Urgell i la Noguera, totes dues amb una renda per habitant de 13.800 euros i el Montsià amb 12.900 euros.

L'increment de la renda de les famílies a Catalunya el 2018 (2,1%) s'explica pel creixement dels principals components dels seus ingressos: la remuneració d'assalariats va créixer un 4,3%, l'excedent brut d'explotació un 2,3% i les prestacions socials un 4,7%. La remuneració d'assalariats representa el 58,6% dels principals ingressos de les famílies a Catalunya i és el principal component de renda a totes les comarques el 2018. El Gironès i el Baix Llobregat són les comarques amb una proporció més alta d'ingressos procedents dels salaris, un 62,2% i un 61,6%, respectivament.

Pel que fa als ingressos procedents de rendes empresarials i professionals, Cerdanya és la comarca que té un excedent brut d'explotació més elevat (34,5%), més de 12 punts per sobre la mitjana del conjunt de Catalunya (21,9%). El Pallars Sobirà (31,9%), l'Alta Ribagorça (31,4%), la Terra Alta (31,1%) i el Priorat (30,3%) també mostren excedents bruts d'explotació superiors al 30%.

Finalment, els ingressos provinents de les prestacions socials representen el 19,5% del total d'ingressos. El Berguedà és la comarca on els ingressos procedents de les prestacions socials són més elevats (29,6%), seguida de la Terra Alta (26,3%) i el Ripollès (26,1%). Cerdanya (14,7%) i l'Aran (14,6%), en canvi, són les comarques on les prestacions socials són proporcionalment menors.

Dels 456 municipis estudiats, 338 se situen en una renda per habitant per sota de la mitjana catalana (17.600 euros) i només 118 per sobre d'aquesta. Entre els municipis amb una renda per habitant més elevada n'hi ha sis d'entre 1.000 i 5.000 habitants: Peralada (30.900 euros), Riudarenes (30.500 euros), Vallromanes (23.200 euros), Cabrera de Mar (22.800 euros), Sant Vicenç de Torelló (21.600 euros) i Caldes d'Estrac (21.600 euros). En les primeres posicions també trobem municipis grans com Sant Cugat del Vallès, amb 24.800 euros per habitant, i Barcelona, amb 21.500 euros, tots amb rendes per habitant que superen més d'un 20% la mitjana catalana.

A l'altre extrem, la majoria de municipis amb les rendes més baixes són municipis de menys de 5.000 habitants (13 de 20) i situats al sud i interior de Catalunya. Hi ha un grup de set municipis que presenten una renda per habitant un 30% inferior a la mitjana catalana: Santa Margarida de Montbui, el Perelló i Salt (amb 12.100 euros), la Pobla de Mafumet (amb 12.000 euros), la Sénia i Lloret de Mar (amb 11.900 euros) i Aitona (amb 11.500 euros).