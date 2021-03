Cerdanya inicia una campanya de pedagogia per fer respectar l'entorn rural

PuigcerdàEl Consell Comarcal de Cerdanya ha posat en marxa, amb el suport de la Diputació de Girona, el projecte #ValentamentRural, una campanya que té com a eix principal fer pedagogia a l'entorn del món rural, posant èmfasi en la vinculació entre territori i producte agroalimentari local, on es produeix i les condicions de l'entorn que necessita per ser produït, que cal respectar i preservar.

Tal com han explicat des de l'ens comarcal, el projecte va en una doble direcció, ja que pretén actuar tant sobre la població local com sobre la visitant, i té dues línies d'actuació molt definides: promoure els productes agroalimentaris de Cerdanya a través de la seva pedagogia i adquirir conductes més cíviques a l'entorn del sector primari agroalimentari i sensibilitzar vers la importància del sector agroalimentari a la comarca per a la conservació del paisatge, el desenvolupament econòmic local i el benestar de la població.

La iniciativa sorgeix a partir d'una diagnosi prèvia realitzada amb els productors i productores de la comarca, amb la finalitat de detectar les principals problemàtiques a la zona i proposar actuacions per fomentar el respecte i transmetre els valors positius de la feina del món rural. Així, s'han planejat una sèrie d'accions, entre les quals, en aquesta primera fase, destaquen una campanya de difusió i conscienciació a través de les xarxes socials i la col·locació de diversos cartells informatius en punts estratègics de la comarca, identificats prèviament pels mateixos productors i ramaders.

Aquests cartells aporten informació sobre certes normes de comportament bàsiques en espais d'activitat ramadera i s'aniran entregant i col·locant al llarg de les pròximes setmanes. Tots ells han estat aportats per l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) amb el suport de Turisme Cerdanya, que s'ha encarregat de la coordinació. A més, la iniciativa també compta amb el suport del Parc Natural Cadí-Moixeró i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'FSE en el marc dels Programes de Suport al Desenvolupament Local.