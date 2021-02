Cerdanya vol crear un centre d'FP transfronterer per difuminar la ratlla i falcar el jovent

LlíviaCerdanya vol implantar més estudis de formació professional a la comarca a través d'un nou centre especialitzat de caire transfronterer. Un dels àmbits que es vol potenciar és l'agroalimentari, fent èmfasi també en els productes de proximitat. Tal com informa l'ACN, l'objectiu d'aquesta iniciativa és aconseguir que els joves del territori no hagin de marxar a estudiar fora i que, a més, puguin trobar-hi feina. Amb aquesta voluntat, la cambres de comerç de Barcelona i Girona i la d'oficis de la Catalunya del Nord han començat a treballar conjuntament amb les institucions de la zona per tirar endavant el projecte. Aquest podria estar desenvolupat en sis o set anys i la idea és que la Unió Europea també s'impliqui en el seu finançament.

La idea és que les formacions que s'imparteixin al centre s'ajustin a les necessitats d'ocupació de la zona, pensant sobretot en les estratègies de desenvolupament previstes de cara al futur, tal com ha explicat la presidenta del Consell Comarcal de Cerdanya, Roser Bombardó. En un sentit similar també s'ha expressat el vocal de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, que ha afegit que un aspecte que caldrà abordar és el de l'homologació de les titulacions als sistemes educatius català i francès. Així, s'ha mostrat confiat que es pugui trobar la fórmula que ho faci possible, ja que "les professions són les mateixes" i cada cop els lligams a nivell europeu són més estrets.

Per la seva banda, el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Josep Puigbert, ha destacat que té molt sentit desenvolupar un projecte d'aquest tipus a Cerdanya pel seu "ADN transfronterer", tenint en compte que a la zona ja existeix un hospital i un escorxador que funcionen des d'aquesta perspectiva. A més, ha dit que tot plegat contribueix a la cohesió d'aquest territori i que, a la vegada, és un argument que ha de servir per aconseguir la implicació de la Unió Europea.

Mentre, el president de la cambra d'oficis i artesania dels Pirineus Orientals, Robert Bassols, ha defensat que el nou centre també ha de servir per atraure joves d'altres territoris que vulguin formar-se a Cerdanya. La trobada per debatre sobre la viabilitat del projecte s'ha dut a terme aquest dimecres a Llívia, municipi que s'ha ofert a acollir el futur equipament. En aquesta reunió també hi han participat diversos alcaldes i representants d'ens locals, així com també de diversos sectors empresarials.