Col·loquen pedres de sal entre Rialp i Llavorsí per evitar que cabres silvestres provoquin accidents

LlavorsíA la carretera C-13, entre Rialp i Llavorsí, al Pallars Sobirà, és molt habitual trobar-se cabres silvestres a la calçada llepant la sal que tiren les màquines durant l'hivern. Les cabres han agafat aquest costum durant tot l'any i petits ramats de sis o set exemplars es poden veure tot sovint. Aquests animals s'han convertit en un perill per als conductors i han provocat alguns accidents de trànsit. Per intentar solucionar aquesta problemàtica, els Agents Rurals, en col·laboració amb l'Ajuntament de Llavorsí, que s'ocupa de finançar la iniciativa pionera, han col·locat pedres de sal a llocs estratègics de la muntanya per evitar que les cabres baixin a la C-13.

El tram de la carretera C-13 entre Llavorsí i Rialp és on es concentra la població més important d'aquests animals tot i que també se'n troba en altres trams de via com el que hi ha entre Llavorsí i Esterri d'Àneu. Aquesta pràctica es portarà a terme durant tot l'any i així es pretén acostumar a les cabres a anar a buscar la sal en un altre indret i a l'hivern vinent evitar que tornin a baixar a la carretera a la recerca d'aquest aliment.

L'alcalde de Llavorsí, Josep Vidal, ha explicat a l'ACN que els primers dies que s'ha posat en pràctica aquesta iniciativa sembla que ja s'estan observant els resultats i les cabres ja no baixen tant a la carretera. Si finalment s'acaba comprovant l'efectivitat de la pràctica, Vidal ha dit que no descarta estendre-la per la resta de la comarca. L'alcalde ha optat per aquesta solució i no per una batuda, ja que la feina que fan aquests animals de neteja dels boscos també és important, i més quan cada cop queden menys pastors, ha remarcat.