Les comarques del Pirineu i Ponent reben la certificació 'Biosphere Destination'

LleidaLes comarques de l'Alt Pirineu, l'Aran i Ponent han rebut la certificació 'Biosphere Destination' que garanteix la contribució als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides per al conjunt del territori. Ho ha anunciat aquest dijous la vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Rosa Pujol, que, en declaracions recollides per l'ACN, ha destacat que aquest és un dels màxims reconeixements internacionals en l'àmbit del turisme sostenible. Pujol també ha assenyalat que a causa de la pandèmia hi ha una major "sensibilització" cap a aquest tipus de destinacions sostenibles i ha afegit que ara es vol anar més enllà traslladant aquesta gestió sostenible a les empreses del sector.

El Patronat de Turisme de les Terres de Lleida ha superat l'auditoria externa i ha estat reconegut amb la certificació 'Biosphere Destination'. Es tracta d'un reconeixement que a la demarcació només el tenia la Val d'Aran des del 2014 però ara s'estendrà a totes les comarques de l'Alt Pirineu i de Ponent. Segons Rosa Pujol, aquest reconeixement confirma el compromís del territori amb el model plantejat pel Pla estratègic del Patronat on es posa èmfasi en el foment del turisme sostenible amb el medi ambient però també amb el patrimoni i la societat del destí amb accions que ajudin a frenar el despoblament i fomentar l'economia local. Per Pujol, aquest segell segur que servirà per posicionar la demarcació i li donarà "visibilitat a escala internacional".

En aquest sentit, el cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha afegit que aquesta certificació està "molt reconeguda" tant pels turistes com per les plataformes empresarials que treballen en la gestió del turisme a escala internacional. De fet, des del Patronat han considerat que a causa de la pandèmia s'ha demostrat que hi ha una major sensibilització cap a destinacions amb aquest perfil.

El Patronat, però, vol anar més enllà i ara s'ha fixat l'objectiu de fer que la gestió sostenible sigui present, també a les empreses del sector turístic i les institucions locals de la demarcació. Pujol ha explicat que s'ha ofert a totes les empreses i actors del sector una nova eina digital per crear el seu propi pla de sostenibilitat de manera gratuïta. És una plataforma que ajuda a crear plans personalitzats a través de més de 400 activitats sostenibles vinculades als objectius de l'agenda 2030 que fixa la Unió Europea. Més de 80 empreses del Pirineu i Ponent ja estan treballant en aquest pla per auditar-se i obtenir una certificació. De moment, n'hi ha dos que ja l'han obtinguda.

Per últim, Tomás Azcárate, president de l'Instituto de Turisme Responsable (ITR), ha felicitat el territori per haver aconseguit la certificació i ha reconegut que és una destinació que destaca pels "seus paisatges naturals increïbles". Segons Azcárate, això és el que ara busquen els turistes i al Pirineu i Ponent "ho poden trobar tot l'any", especialment en el vessant del turisme d'aventura.