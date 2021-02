Comença la segona fase de les obres del Centre Cívic i Esportiu de Puigcerdà

PuigcerdàL'Ajuntament de Puigcerdà iniciarà les pròximes setmanes la segona fase de les obres del nou Centre Cívic i Esportiu que s'està construint a tocar del Poliesportiu, uns treballs que van sortir a licitació durant la tardor. Aquesta segona fase tindrà un cost de 317.867 euros i consistirà en fer l'estructura de la planta semi soterrada (la solera, els pilars, els tancaments i el sostre). El termini d'execució de les obres serà d'uns sis mesos.

L'Ajuntament de Puigcerdà i el Club Poliesportiu van acordar prioritzar la posada en funcionament del nou gimnàs, una de les instal·lacions d'aquest edifici. És per aquest motiu que en aquesta segona fase d'obres es prioritza l'estructura de l'edifici. El projecte del consistori preveu que la planta semisoterrada aculli usos esportius i que la planta primera tingui un ús social i cultural, amb una sala polivalent diàfana per a la realització de diferents activitats lúdiques, culturals i esportives.

Igualment, el projecte inicial de la sala polivalent del centre cívic s'ha modificat ja que, amb la futura compra del teatre del Casino Ceretà per part de l'Ajuntament, la sala ja no necessitarà estar adaptada per ser també teatre/auditori. La inversió que suposava fer aquesta adaptació es destinarà a la compra del teatre del Casino Ceretà.