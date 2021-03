El comerç de Puigcerdà anul·la l'obertura simbòlica d'aquest dissabte per la flexibilització de mesures

PuigcerdàEl comerç de Puigcerdà ha anul·lat finalment l'acte reivindicatiu d'aquest pròxim dissabte 13 de març en què volia protestar pel tancament dels comerços no essencials durant el cap de setmana. El motiu de l'anul·lació és la flexibilització de mesures anunciada aquest dijous al matí, que preveu permetre la reobertura del comerç no essencial també els caps de setmana així com eliminar el confinament comarcal.

Inicialment, l'Associació de Comerciants havia anunciat una obertura simbòlica de 12 h a 13 h durant la qual no es realitzaria cap venda. L'objectiu de l'acció era "fer sentir la nostra queixa a les autoritats, ja que com saben des del tancament perimetral des d'abans de Nadal, el comerç no es refà". Així, assenyalaven que "els nostres clients de fora de la comarca continuen absents i pensem que no cal agreujar la situació amb el tancament de caps de setmana". En aquest sentit, asseguraven que "el comerç és segur tant dimarts com dissabte, i aquest tancament dificulta que els clients de la comarca puguin venir a comprar fora del seu horari laboral".

Després d'aquesta obertura simbòlica, a les 13 h els comerciants volien fer la lectura d'un manifest a la plaça Santa Maria de Puigcerdà.