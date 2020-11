El confinament de cap de setmana ha reduït un 85% el trànsit pel túnel del Cadí

El confinament municipal de cap de setmana ha tingut conseqüències evidents a una de les principals vies d'accés a Cerdanya, el túnel del Cadí. Tal com han explicat a l'Ara Pirineus des de Túnels de Barcelona i Cadí -l'empresa concessionària de la infraestructura-, des de l'inici de les restriccions hi ha hagut un descens del 85% del trànsit en cap de setmana, amb una mitjana de 19.000 vehicles menys.

En comarques com Cerdanya, especialment el primer cap de setmana de restriccions, es va detectar un increment de visitants i segons residents que van aprofitar les últimes hores de dijous -quan encara no era vigent el confinament municipal- per pujar. Des de Túnels de Barcelona i Cadí assenyalen que certament hi ha hagut un increment de trànsit, tant el dijous com el dilluns -els dies abans i després del confinament de cap de setmana- però assenyalen que aquest ha estat força reduït.

Així doncs, en aquestes dues setmanes de confinament de cap de setmana, els dijous han circulat, de mitjana, uns 700 vehicles més del que era habitual per a un dijous d'abans d'aquestes restriccions. Pel que fa als dilluns, l'increment ha estat d'uns 500 vehicles. Dues xifres, assenyalen des de la concessionària, que no arriben ni de bon tros al volum de trànsit que hi ha un cap de setmana sense restriccions.