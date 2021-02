Se constituís era comission de seguiment deth Plan de Sostenibilitat Toristica

Vielha e MijaranAguesta setmana s’a amiat a tèrme era constitucion dera comission de seguiment deth Plan de Sostenibilitat Toristica dera Val d’Aran, formada peth Conselh Generau d’Aran, era Direcció General de Turisme dera Generalitat e era Secretaría de Estado de Turismo. “Era Val d’Aran siguec ua des 25 destinacions escuelhudes per Estat, d’entre es 154 candidatures que se presentèren, entà desvolopar un Plan de Sostenibilitat Toristica, qu’a coma objectiu melhorar es nòsti entorns naturaus, era mobilitat e era gestion deth nòste territòri”, manifestaue eth conselhèr d’Economia, Torisme e Promocion Economica, Juan Antonio Serrano, en tot híger que: “se mos a dotat de 2’5 milions d’euròs que mos an de servir entà adaptar eth nòste torisme as besonhs actuaus e, sustot, entà esdevier ua destinacion verda e sostenible, qu’apòste pera preservacion deth nòste entorn naturau, mès tanben pera potenciacion deth nòste auviatge culturau, er espòrt, era gastronomia o eth comèrç locau, entre d’auti”.

“Auem planificat diuèrses actuacions centrades en ahèrs tant importants coma era mobilitat sostenible, eth contròl d’accèssi, era desestacionalizacion e diversificacion dera aufèrta toristica e era implementacion des naues tecnologies entà auançar enquia ua destinacion intelligenta”, explicaue eth conselhèr d’Economia, Torisme e Promocion Economica, Josep Canut. Entre es accions previstes cau destacar eth projècte de mobilitat sostenible qu’a de corregir es problèmes de massificacion en determinades zònes d’interès naturau pendent determinades epòques, un projècte que contemple accions d’educacion ambientau, contròl d’accèssi e un estudi de mobilitat que permeterà establir actuacions estructuraus a long tèrme.

Tanben i a un projècte de diversificacion des punts d’interès naturau damb era creacion de naui productes coma, per exemple, era creacion de rutes tematiques o era metuda en valor der auviatge istoric e culturau des pòbles aranesi. En aguest sens, se vò melhorar era experiéncia toristica en cèrti punt que dejà son visitadi coma es mines Victòria o eth Saut Deth Pish, per exemple, damb era creacion d’ua rota accessible ara zòna deth Saut deth Pish entà persones de mobilitat redusida o invidents.

En aguest Plan de Sostenibilitat Toristica i a ua clara apòsta peth ciclisme, damb era creacion de naues rutes mès tanben damb era metuda en marcha de servicis especifics entà potenciar er accès as punts d’interès naturau damb bicicletes electriques, coma alternatiua as veïculs privadi.

Ua auta des accions previstes ei era installacion de sensors enes diferents accèssi ara Val d’Aran, en tot aplicar era tecnologia e era analitica des donades obtengudes entà melhorar era gestion sostenible deth territòri. En darrèr lòc, eth Plan de Sostenibilitat contemple tanben accions concrètes entara potenciacion deth sector agroalimentari, artesan e eth comèrç locau coma generadors de riquesa ena economia locau.