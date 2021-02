Convergéncia Aranesa demane ua dusau PCR entàs casi positius en Aran

Vielha e MijaranConvergéncia Aranesa, en tot analisar eth naut indèx de rebròt de covid-19 que i a en territòri dera Val d'Aran, demane ath Conselh Generau d'Aran que se hèsque ua dusau pròva PCR as persones qu'agen dat positiu e agen superat eth periòde de 14 dies de confinament o quarentena. Aguesta mesura se sollicite perqué se considère que, tot e auer ua carga virau mès baisha, ei possible qu'aguestes persones gesquen en carrèr e poguen contunhar d'èster transmissors deth coronavirus en tot méter en risc era salut publica des vesins dera Val d'Aran.

Aguest madeish diuendres, eth territòri aranés a superat es 2000 punts d'indèx de rebròt e supère en mès deth doble ara següenta comarca catalana, qu'en aguest cas ei Cerdanha. Ad açò, se li some era entrada dera varianta britanica era quau, segontes eth pròpri Conselh Generau, de 24 mòstres que se preneren, 92% èren d'aguesta mutacion. Des de de Convergéncia Aranesa demanen responses inmediates des deth govèrn aranés entà acabar damb aguest naut ritme de contagis e auer un major contròl dera pandèmia en Aran. Aguesta mesura l'auràn de reclamar ath Departament de Salut dera Generalitat de Catalonha entà que pogue èster acceptada, pr'amor que son es qu'an aguesta competéncia concrèta.

Eth pòrtavotz de Convergéncia Aranesa, César Ruiz-Canela, destaque que "cau frenar era transmission deth virus pr'amor que portam diuèrses setmanes en qu'era incidéncia non pare de pujar. Auem de besonh bèra naua mesura que sigue efectiva e pogue vederse reflectida en uns milhors resultats". Ath delà, ahig que "aguesta naua varianta britanica ei mès virulenta e non coneishem reauments er impacte que pòt auer un còp a passat eth periòde de quarentena, ei per açò que demanam ath Conselh que sollicite ara Generalitat mès mesures coma ua dusau PCR entà pacients positius"