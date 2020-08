El covid-19 obliga a reduir la Trobada amb els acordionistes i a fer-la fora d'Arsèguel

260x366 L'Agustí Busquets, de Sisquer. / CCAU L'Agustí Busquets, de Sisquer. / CCAU

El covid-19 ha obligat a reduir substancialment la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu i a no fer cap acte a Arsèguel, el poble on va néixer. Tal com han donat a conèixer des del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, un dels col·laboradors de l'esdeveniment, la Trobada constarà de dos concerts, un a la Seu d'Urgell el dia 28 d'agost i l'altre a Puigcerdà el dia 1 de setembre. La programació habitual de la Trobada, que enguany arriba a la seva 45a edició, s'ha vist sensiblement afectada per la pandèmia del coronavirus, ja que, d'una banda, l'esdeveniment s'ha endarrerit un mes i, de l'altra, s'han hagut de reduir el nombre i els llocs dels concerts.

El concert del dia 28 d'agost a la Seu d'Urgell tindrà lloc a la plaça Joan Sansa i començarà a les vuit del vespre. S'hi han programat tretze actuacions, amb un total de 25 músics, la majoria d'ells de Catalunya, tot i que també es comptarà amb un dels clàssics de la Trobada, el bandoneonista uruguaià Enrique Tellería, a més de l'acordionista rus Roman Jbanov. L'acordió diatònic serà el gran protagonista del concert, amb una àmplia representació de joves valors pirinencs com ara Agustí Busquets, Erika Weigand, Liv Hallum o Elies Fernández, al costat de l'històric Jaume Espuga o el mateix fundador i director de la Trobada, Artur Blasco, en aquesta ocasió formant duet amb la violinista Marien de Casimiro.

Alguns d'aquests intèrprets actuaran també en el concert de Puigcerdà, el dia 1 de setembre a les 10 de la nit al Casino Ceretà, juntament amb altres formacions, com el Grup Néixer, l' Orquestra Basarab Trio o el duet d'acordions diatònics integrat per Josep "Pepón" Vilarrubla i Marc del Pino.

Les entrades a tots dos concerts seran gratuïts, però caldrà fer la reserva prèvia de les entrades. En el cas de la Seu, les reserves es poden fer a través del lloc web http://agenda.laseu.cat/cultura o bé per telèfon a Turisme Alt Urgell (973 35 31 12) o Turisme Seu (973 35 15 11). Pel que fa al concert de Puigcerdà, les entrades es poden reservar per mitjà del web www.codetickets.com, a l'Oficina de Turisme de Puigcerdà o directament a la taquilla una hora abans de l'inici del concert. L'ús de la mascareta serà obligatori i caldrà mantenir en tot moment la distància social entre persones.