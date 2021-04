Creix la pressió hospitalària a l'Alt Urgell, Cerdanya i l'Aran

La Seu d'UrgellLa pressió hospitalària ha crescut en l'última setmana als hospitals de l'Alt Urgell, Cerdanya i l'Aran a causa del covid-19. En el cas de l'Alt Urgell, el Sant Hospital de la Seu d'Urgell ha passat de 4 a 10 ingressats per coronavirus. A l'Hospital de Cerdanya, mentrestant, s'ha passat de 5 a 9 i a l'Espitau Val d'Aran, que dona servei a aquest territori i a l'Alta Ribagorça, la xifra ha crescut de 5 a 7. Pel que fa als Pallars, en el cas del Sobirà, la xifra d'ingressats s'ha mantingut en 4, mentre que al Jussà ha baixat de 6 a 4.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, en l'última setmana s'han notificat 146 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 6.241 casos. Cal apuntar que durant la Setmana Santa s'han fet menys PCR i tests d'antígens que en setmanes normals i els experts assenyalen que aquest fet pot explicar que índexs com el risc o la velocitat de transmissió (Rt) siguin més baixos del real. Així, al conjunt de la regió sanitària, en l'última setmana el risc ha baixat de 439 a 329, mentre que l'Rt ha caigut d'1,09 a 0,87. Recordem que si està per sota d'1 vol dir que el virus retrocedeix.

Per territoris, a l'Alt Urgell el risc ha baixat de 412 a 344 i l'Rt ha caigut d'1,19 a 0,97. A l'Alta Ribagorça, el risc ha pujat de 222 a 1.745 i l'Rt ha crescut de 0,71 a 3,42. Cal recordar que en territoris poc poblats com aquests, la detecció de pocs casos fa créixer de forma molt brusca les xifres, com ha passat aquesta setmana a l'Alta Ribagorça.

A l'Aran, el risc ha baixat de 795 a 639 i l'Rt ha caigut de 0,98 a 0,92. A Cerdanya, el risc ha passat de 354 a 155 i l'Rt ha davallat d'1,92 a 0,74. Al Pallars Jussà, mentrestant, el risc ha baixat de 289 a 214 i l'Rt ha pujat d'1,13 a 1,18. Finalment, al Pallars Sobirà, el risc ha caigut de 1.213 a 659 i l'Rt ha baixat d'1,29 a 0,86.

Pel que fa a la vacunació, en l'última setmana s'han injectat 2.119 primeres dosis, fent pujar el total fins a 12.403, i 638 segones dosis, de manera que ja l'han rebut 4.581 persones.