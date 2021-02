La CUP demana més fermesa per aturar "l'allau" de projectes fotovoltaics al Pallars Jussà

TrempLa CUP ha demanat a les administracions més fermesa per tal d'aturar "l'allau de projectes fotovoltaics" que s'han presentat al Pallars Jussà. A través d'un comunicat, la formació ha recordat que fa poc més d'un any que el Parlament de Catalunya aprovava el Decret 16/2019, amb l'únic vot en contra del grup parlamentari de la CUP, "que permetria la proliferació de macro parcs solars i també eòlics, sota l'etiqueta verda de donar un impuls a les energies renovables".

Aleshores, assenyalen, la CUP "ja va advertir que la seva aprovació s'estava fent d'esquena als territoris afectats, però a favor de la liberalització, un cop més, del sector energètic, ara del de les renovables, que només beneficia a les grans empreses privades, algunes de les quals actuen de portes giratòries de la classe política, també de la local".

Recentment, assenyalen, al Pallars Jussà s'han fet públiques 17 sol·licituds de projectes d'instal·lacions fotovoltaiques, que preveuen una instal·lació de l'entorn de més de 350 MW de potència en unes 700 Ha de sòl agrícola al sud de la comarca. Tot i que la notícia ha generat detractors i partidaris, lamenten que al Pallars Jussà "de moment no hem estat capaces de teixir una estratègia conjunta que permeti fer front a aquesta especulació de sòl no urbanitzable per la via ampla, que sota la compra de drets de terres als propietaris (particulars però també Ajuntaments) grans empreses pretenen hipotecar el futur del territori i de les persones que hi vivim a canvi d'interessos econòmics que no revertiran aquí".

En el comunicat, exposen que al Barcelonès no s'ha presentat cap projecte i, en canvi, al Pallars Jussà se n'han sol·licitat per valor de 700 hectàrees. El motiu, segons els cupaires, és que "no deixa de ser una maniobra especulativa que justament se situa aquí perquè el preu del sòl és molt baix". A més, acusen polítics locals, com l'alcaldessa d'Isona i Conca Dellà i delegada de la Generalitat a l'Alt Pirineu i l'Aran, Rosa Amorós, i el president del Consell Comarcal i alcalde de Castell de Mur, Josep Maria Mullol, de blanquejar-ho, en assegurar que no s'hi han posicionat en contra, a diferència del que asseguren que han fet la majoria dels alcaldes i alcaldesses d'altres municipis afectats.

Cal dir que en el darrer Consell d'Alcaldes, Amorós sí que va mostrar la seva preocupació per la proliferació que pot haver-hi d'aquests parcs al seu municipi en cas que s'acabi construint la subestació elèctrica de Figuerola d'Orcau, ja que això suposaria la creació d'un nou punt d'evacuació de l'electricitat produïda a les plantes fotovoltaiques i podria suposar un efecte crida per instal·lar-s'hi al costat. En el cas de Mullol, quan es va conèixer l'interès de diverses empreses per instal·lar parcs fotovoltaics a la comarca, va demanar tenir una informació més acurada de l'impacte que podien tenir abans de posicionar-s'hi a favor o en contra.

Tornant al comunicat de la CUP, la formació assenyala que "per ser propositius cal posar de manifest que hi ha territoris que han parat el cop de forma ferma, almenys de moment", i posen com a exemple el cas d'Osona. Així, asseguren que "només cal posar en valor els valors naturals i patrimonials que tenim per aconseguir-ho aquí al Pallars també". Des de la formació assenyalen que, tot i que hi ha alguns ajuntaments que han començat a fer modificacions dels seus plans urbanístics municipals per intentar-ho paralitzar, lamenten que això "no és garantia de res i més ara, quan s'ha filtrat que el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, preveu l'aprovació d'un Pla Director amb l'objectiu d'impedir-ho".

En el comunicat, la formació també assenyala que en període electoral, el mateix conseller, en una visita al territori, "va dir públicament que els projectes del Pallars es faran perquè passaran el tràmit de la ponència d'energies renovables, sense que oficialment ni tan sols la major part d'aquests hagin estat valorats per la mateixa ponència". En aquest sentit, assenyalen que "la ponència pot ser el tallafoc per parar aquesta proliferació de macro parcs solars al territori, però cal la implicació de les entitats, organismes i ens del territori per fer front comú i presentar-hi informes que impedeixin justificar-ne la implantació", com asseguren que s'ha aconseguit a la comarca d'Osona. Així, remarquen que "sense aquests informes és impossible aturar res".

Per tot plegat, denuncien que "al Pallars els diferents grups polítics intenten nedar i guardar la roba, mentre uns fan modificacions del POUM, altres del mateix color posen una catifa vermella a les empreses i, mentrestant, es constitueix l'Associació de Municipis per l'Energia Pública (AMEP) sense que cap dels consistoris pallaresos s'hi hagi incorporat". Davant de tot això, des de la CUP demanen al Govern en funcions una moratòria immediata del Decret 16/2019 i una solució de consens treballada amb i des dels territoris afectats.