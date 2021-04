La CUP reclama la derogació del decret d'energies renovables i aposta per un model "democràtic i descentralitzat"

TrempLa Candidatura d'Unitat Popular (CUP) ha reclamat incloure la derogació del Decret Llei 16/2019 d'energies renovables a l'acord d'investidura pactat amb ERC. En una roda de premsa davant del Consell Comarcal del Pallars Jussà, en el marc de la campanya 'Sí a les renovables, salvem el territori!', el diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà, ha afirmat que el decret "menysté" l'autonomia municipal i permet "macroparcs" que "trinxen" el territori rural i rústic. Juvillà ha dit que els anticapitalistes aposten per un model "democràtic, respectuós i descentralitzat" de les energies renovables. A Tremp s'ha programat una manifestació pel 8 de maig en contra dels macroparcs projectats al Jussà, segons informa l'ACN.

Els anticapitalistes han assegurat que l'aplicació d'aquest decret sense un Pla Territorial aprovat facilita la implantació "desmesurada i especulativa" de plantes fotovoltaiques i altres energies renovables. La CUP també ha denunciat que el decret es va fer "d'esquena del territori" i amb oposició d'entitats i col·lectius ecologistes.

Per la seva banda, el portaveu de la CUP al Pallars, Jaume Solé, ha dit que al Pallars Jussà la Ponència d'Energies Renovables de la Generalitat ha informat favorablement sobre l'estudi de viabilitat per a la implantació de 13 dels 18 parcs solars, presentats fins ara. Ara mateix, aquestes ja representarien unes 630 hectàrees al Pallars Jussà.

Solé ha afirmat que la implantació dels macroparcs solars farà que la ramaderia acabi tenint "problemes" per les dejeccions ramaderes. Solé ha reclamat més "oposició" i un "posicionament clar" des dels ajuntaments i del Consell Comarcal del Pallars Jussà per frenar la proliferació d'aquests projectes. Per tot, Solé ha demanat als veïns del Pallars el dia 8 se sumin a la mobilització organitzada per la Plataforma Salvem Lo Pallars.