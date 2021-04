La Seu debat sobre el paper de la dona a la muntanya

La Seu d'UrgellLa sala Sant Domènec de la Seu d'Urgell ha acollit aquest dissabte al migdia la taula rodona "És l'hora de les dones a la muntanya". Organitzada per l'associació sociocultural L'Alternativa, s'ha emmarcat en el cicle 'Els pobles de muntanya avui', a través del qual s'estan duent a terme aquests dies diverses activitats vinculades a la vida i els reptes dels pobles de muntanya en l'actualitat.

A la taula rodona hi han pres part Núria Rossell, d'Ossera, Montse Martínez, de Taús, Vanessa Freixa, de Rialp, Núria Garcia Quera, de Tornafort, Sol Gasch, de Travesseres, i Júlia Font, de la masia la Serra (Prullans). Tal com ha explicat una de les integrants de L'Alternativa, Maite Jou, la taula ha servit per "reflexionar i debatre sobre les persones que viuen en zones de muntanya, autèntiques coneixedores de les realitats i necessitats d'aquests entorns naturals". Jou ha afegit que amb aquesta activitat, s'ha fet palès "el paper de la dona en els diferents sectors de treball, la pagesia, la ramaderia, la cultura, el turisme...". L'objectiu de l'acte, ha afegit, ha estat "donar valor al patrimoni propi del nostre territori, tant a nivell social com cultural, tot posant de manifest la importància de l'entorn natural, element clau i motor de vida amb el qual tenim una relació de dependència".