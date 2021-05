Denunciat per circular a 185 quilòmetres per hora per la C-14 a Peramola

PeramolaEls Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 41 anys, veí de Montcada i Reixac, per circular a 185 quilòmetres per la C-14 a Peramola (Alt Urgell), una via que està limitada a 90 quilòmetres per hora. Se l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. Els fets van tenir lloc durant un control de velocitat a l'alçada del quilòmetre 147 de la via. El conductor haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona, segons informa l'ACN.