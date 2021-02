Desena defunció per covid-19 a l'Aran des del gener

Vielha e MijaranL'Espitau Val d'Aran ha registrat la desena defunció per covid-19 des del mes de gener. Es tracta d'una persona de 92 anys que estava ingressada a la planta covid del centre hospitalari, tal com ha informat el Conselh Generau d'Aran, que ha aprofitat per donar el condol a la família. El govern aranès també ha explicat que en les últimes hores s'ha produït el trasllat d'un pacient de la planta covid cap a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. D'aquesta manera, ara mateix al centre aranès hi queden 11 persones ingressades per coronavirus. La xifra ha pujat respecte a divendres passat, quan els hospitalitzats eren 9.

En una setmana, el risc de rebrot a la vall ha passat de 1.406 a 2.047, mentre que la velocitat de transmissió (Rt) ha passat d'1,26 a 1,32. Recordem que quan supera l'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona.

Pel que fa a les comarques de l'Alt Pirineu, els principals índexs han empitjorat l'última setmana a totes, excepte al Pallars Jussà. Cal tenir en compte, però, que en zones poc poblades, la detecció de pocs casos fa pujar força ràpidament aquests indicadors.

A l'Alt Urgell, el risc ha passat de 73 a 247 i l'Rt ha crescut de 0,55 a 2,49. El que ha baixat respecte a divendres passat és el nombre d'ingressats per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell, que ha passat de 2 a 1 (amb dades de dijous). A l'Alta Ribagorça, en una setmana el risc ha pujat de 532 a 860 i l'Rt ha crescut de 0,93 a 2,14. Segons Salut, es mantenen 2 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19.

A Cerdanya, el risc ha crescut de 237 a 1.195 en una setmana, mentre que l'Rt ha passat d'1,32 a 2,75. Divendres passat hi havia 6 persones ingressades per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya i amb dades d'aquest dijous n'hi ha 4. Al Pallars Jussà, fa una setmana el risc era de 111 i ara és de 67, mentre que l'Rt ha baixat de 0,90 a 0,74. També ha baixat, de 2 a 1, el nombre d'hospitalitzats per covid-19. Finalment, al Pallars Sobirà, l'Rt ha baixat d'1,33 a 0,48 però el risc ha crescut de 170 a 758. Ha baixat, de 4 a 1, el nombre de persones de la comarca hospitalitzades per covid-19.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, en una setmana el risc ha passat de 314 a 615 i l'Rt ha crescut de 0,92 a 1,45. Tot plegat, després que en aquest període s'hagin detectat 174 nous positius de covid-19, fent pujar fins a 5.334 el nombre total de casos des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a la vacunació, en una setmana s'han injectat 1.410 primeres dosis (fent pujar el total fins a 4.231) i 91 segones dosis (2.053 en total).

Situació a les residències

Pel que fa a l'afectació a les residències, Salut ha informat que ara mateix hi ha 1 dels 35 usuaris i 2 dels 31 professionals de la residència Sant Antòni de Vielha, així com 1 dels 29 usuaris i 1 dels 23 professionals de la residència Sant Roc de Bellver que són positius de covid-19. Fa una setmana, mentrestant, només hi havia un positiu al conjunt de residències de l'Alt Pirineu i Aran, un usuari de la Sant Antòni de Vielha.