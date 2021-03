El dia del pare i de la mare se segueixen celebrant, com la majoria de les nostres celebracions, per influència de la religió catòlica. El dia del pare és per Sant Josep – pare de Jesús – i el dia de la mare se celebra al Maig que és el mes de Maria – mare de Jesús-.

En la majoria d'escoles que conec, aquestes festivitats per sort no se celebren, però sí que l'entorn al qual estem influenciats et bombardeja amb aquestes festivitats i em molesten. Em molesten pel seu contingut de manteniment d'estereotips familiars tradicionals i per la poca empatia que demostren amb totes aquelles persones que conviuen en un entorn menys convencional. I no és una cosa d'ara, que fa 4 anys que formo part d'una família monoparental -el meu fill va dir a l'escola que no tenia pare i es va quedar tan ample com estava un minut abans- és des de sempre que m'han molestat molt aquests dies!

Us heu parat a pensar com se senten els infants que no tenen pare i/o mare? Per molt ben atesos que estiguin amb qui visquin, com creieu que s'han de sentir? Què passa amb els que viuen en centres d'acollida? Com s'ha de sentir aquella noia violada pel seu pare? Què els passa pel cap i pel cor als qui tenen algun dels seus progenitors a la presó? I aquells infants que el seu pare va matar a la seva mare?

I les persones que treballen i acompanyen aquests infants i joves, sabeu com se senten? Sabeu com els costa tornar a posar a lloc tots aquells trossets que ha desmuntat una celebració arcaica? Jo m'hi he trobat. Treballant en un centre d'acollida amb noies adolescents que havien estat mare – la majoria violades- i amb els seus fills, us podeu imaginar quin era el panorama aquests dies? Quina percepció tenen de qui els va engendrar els fills? Fins i tot en tenia una amb tan sols 13 anys, embarassada del seu pare, conegut per la mare i tolerat! Una celebració fantàstica per a totes elles, el dia del pare i de la mare!

El 15 de maig és el dia internacional de les famílies, i aquest dia sí que té un sentit ampli. Perquè la família et ve donada i també te la tries, l'eixamples i l'estrenys segons les experiències viscudes i les situacions personals i, per descomptat, permet celebrar-ho amb tota aquella diversitat que pugui existir. Reivindiquem-lo!