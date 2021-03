Donen a conèixer Sant Víctor de Seurí als professionals turístics perquè en facin de prescriptors

SeuríL'Associació de Veïns de Seurí, el Bisbat d'Urgell i l'Ajuntament de Sort han organitzat aquest dijous una jornada adreçada al sector turístic per tal de donar-los a conèixer l'obra de Santi Moix a Sant Víctor de Seurí així com el funcionament de les visites per aquest any 2021. Les visites a l'església de Sant Víctor de Seurí es van iniciar l'any 2019, un cop finalitzada la intervenció artística d'art contemporani, sumant-se així a l'oferta cultural, de natura i gastronòmica de la Vall d'Àssua.

El primer any un total de 1.328 persones van accedir a les visites, mentre que el 2020, any plenament marcat per la pandèmia de covid-19, han estat 726 les que van gaudir d'aquest indret. Tenint en compte que les visites es van haver de començar gairebé 4 mesos més tard del previst, així com les limitacions d'aforament existents i els diversos confinaments, els i les responsables de l'espai consideren positiu el nombre de visitants i el fet que, un cop es van reprendre les visites al juliol, s'ha pogut mantenir el calendari previst fins al desembre. Per a fer-ho s'ha optat per solucions com la taquilla inversa quan el confinament ha estat municipal, en un intent de poder oferir una activitat cultural a la gent del municipi de Sort amb les preceptives mesures de prevenció sanitària.

Està previst que l'inici de la temporada de visites programades es realitzi el 30 de març i que es mantingui fins al gener del 2022. A banda del calendari establert també es poden concertar altres horaris.