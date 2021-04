Els empresaris cerdans demanen que les ajudes pel covid-19 s'adeqüin a la realitat dels territoris de muntanya

PuigcerdàEmpresariat Cerdanya, la patronal que agrupa a la majoria d'empreses de la comarca, ha demanat que s'inclogui a les escoles d'esquí a la llista d'empreses susceptibles de rebre ajudes econòmiques pels perjudicis causats pel covid-19. Tal com han explicat des d'Empresariat Cerdanya, recentment s'ha aprovat al Consell de Ministres una modificació del Reial Decret Llei 5/2021, de 12 de marc de 2021, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia. L'entitat ha mantingut reunions amb la subdelegació del Govern de l'Estat a Catalunya i amb els representants polítics dels grups parlamentaris catalans a Madrid per poder realitzar esmenes al Decret Llei per tal que el Pirineu, i les seves empreses, no quedessin fora de les ajudes.

Fins a dia d'avui, afegeixen, la redacció del Reial decret Llei 5/2021 "no indica com a beneficiàries empreses amb algun CNAE important i vital per la comarca com son les escoles d'esquí". La modificació aprovada al Consell de Ministres asseguren que permetrà a les comunitats autònomes ampliar sectors empresarials beneficiaris dels ajuts, i des d'Empresariat Cerdanya asseguren que ja ho ha sol·licitat al govern català.

La modificació aprovada també permet que empreses amb resultat negatiu durant el 2019 puguin ser beneficiàries de les ajudes previstes. Des d'Empresariat Cerdanya han assegurat que seguiran demanant que el període de càlcul que s'utilitzi per fer l'estudi de pèrdua de facturació durant el 2020 i comparat amb l'exercici 2019 s'ajusti a la realitat de la pandèmia. "Cal que s'estableix el càlcul de caiguda de facturació de març 2020 a març 2021", assenyalen.

Empresariat Cerdanya considera que si no es fa aquesta correcció, els territoris de muntanya quedaran en desigualtat d'oportunitats respecte zones on l'activitat turística es desenvolupa el 100% coincidint amb els criteris de càlcul del Reial Decret, com pot ser l'activitat de sol i platja. L'entitat ha col·laborat i ha treballat conjuntament amb la UiER del Ripollès per tal de fer arribar les demandes conjuntes del territori a les instàncies pertinents.