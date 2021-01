El risc s'enfila per sobre dels 2.000 punts a l'Aran i l'Rt supera el 3

La situació epidemiològica segueix empitjorant a l'Aran, on en les últimes 24 hores el risc s'ha enfilat dels 1.783 punts als 2.123. La velocitat de contagi (Rt), mentrestant, ha passat de 2,77 a 3,09. Recordem que quan l'Rt està per sobre d'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. A principis de la setmana passada es va començar a registrar un important increment de casos a la vall, amb pics de fins a 19 positius nous al dia. Segons el darrer balanç fet públic pel Conselh Generau d'Aran, hi ha tres persones de la vall ingressades a l'Espitau Val d'Aran per covid-19.

La situació també empitjora al Pallars Sobirà, on el risc puja de 381 a 617 i l'Rt passa de 2,28 a 2,64. Segons les darreres dades ofertes per Salut, però, el nombre d'hospitalitzats per covid-19 passa de 2 a 1.

A Cerdanya, en canvi, els índexs segueixen baixant després d'unes setmanes molt complicades i la comarca consolida l'Rt per sota d'1 per segon dia consecutiu. Concretament, passa de 0,90 a 0,68, mentre que el risc cau de 1.376 a 1.020. La pitjor notícia és que en les últimes hores s'ha registrat una nova defunció per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya, un home de 94 anys, veí de Puigcerdà. Al centre s'hi mantenen 12 persones ingressades pel virus, el mateix nombre que dilluns.

També millora lleugerament la situació a l'Alt Urgell, on l'Rt passa d'1,25 a 1,08 i el risc es manté gairebé igual, baixant de 659 a 658. El que baixa és el nombre d'ingressats per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell, que passa de 6 a 5. Al Pallars Jussà el risc baixa de 356 a 262 i l'Rt davalla de 2,72 a 2, mentre que els hospitalitzats per covid-19 es mantenen en 3. Finalment, a l'Alta Ribagorça el risc baixa de 271 a 186 i l'Rt cau per sota d'1, en passar d'1,35 a 0,92. Una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc baixi de 779 a 694 i l'Rt se situï per sota d'1 després de força dies estant per sobre, en passar d'1,15 a 0,98. En les últimes hores s'han notificat 53 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia ja és de 4.239 casos. Mentrestant, aquest dilluns s'ha vacunat a 80 persones més, fent pujar la xifra total de persones que han rebut la primera dosi a 1.519.