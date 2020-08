Una entitat a prova de pandèmies

El Grup de Recerca de Cerdanya és sens dubte una de les entitats culturals més prolífiques de l'Alt Pirineu i Aran. Si al llarg de l'any el volum d'activitats organitzades és dels més importants de la zona, la quantitat de propostes que l'entitat concentra a l'estiu és encara més remarcable. Enguany, tot i la situació de pandèmia i les nombres limitacions i complicacions que això ha comportat, l'associació no ha volgut fallar a la cita i ha tornat a farcir d'activitats l'agenda cerdana.

El seu president, Enric Quílez, ha explicat a l' Ara Pirineus que han hagut de fer diversos canvis per adaptar les activitats a la situació de pandèmia. "Especialment al Festival de Cinema, on hem hagut de fer consultes legals, crear uns protocols d'actuació sanitaris -que ens ha validat l'Ajuntament de Puigcerdà-, reestructurar les activitats i, per exemple, renunciar a la Gala de Lliurament de Premis i al piscolabis posterior amb actuació musical", ha detallat.

Quílez destaca que la majoria d'activitats que tenien previstes, i que mantenien d'altres estius, s'han pogut conservar, tot i que fent-hi adaptacions per tal que complissin les mesures de seguretat. No ha estat el cas, però, de les Trobades de Poesia de Coborriu de l'Ingla, que es fan per Sant Joan, i de Sant Jaume de Rigolisa, per Sant Jaume, que s'han hagut d'anular, ja que es feien en espais massa petits i tancats.

Pel que fa a l'actitud del públic, Quílez assegura que encara és d'hora per determinar si la gent s'ha quedat més a casa per por o, per contra, ha sortit més per aprofitar el temps perdut durant el confinament. Tot i això, assegura que en la sortida per observar papallones que van fer recentment "com que no devia haver-hi altres activitats, vam notar un augment significatiu de públic, especialment de famílies amb nens". A la resta d'activitats, "potser hem tingut una mica menys de gent, però és d'hora per saber-ho", insisteix. En totes les activitats, remarca, "la gent porta mascareta i es renta les mans amb gel quan entra a la Sala de Convencions del Museu Cerdà", que és on es fa el gruix d'activitats. Quílez assegura que des del grup no han notat preocupació entre els assistents per la qüestió de la seguretat dels actes. "Suposo que la gent s'hi ha resignat i s'hi ha adaptat a les restriccions", afegeix.

Sigui com sigui, des del Grup de Recerca de Cerdanya es mostren satisfets d'haver pogut salvar bona part de l'agenda estival "especialment perquè altres no han tingut tanta sort per la naturalesa de les seves activitats i les han hagut de suspendre, malauradament". De moment, afegeix, seguiran endavant, sempre que la situació no empitjori i es vegin obligats a suspendre activitats. Entre les activitats destacades d'aquest estiu hi ha sortides guiades a la natura, el Festival Internacional de Cinema de Cerdanya o una quinzena de conferències, en el marc dels cicles 'Joves investigadors' -reservat als treballs de recerca dels estudiants de secundària- i 'A l'estiu, recerca't'.