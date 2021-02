Er Ajuntament de Naut Aran inaugure es punts de recarga electrica

SalardúEr Ajuntament de Naut Aran a inaugurat oficiauments es punts de recarga electrica en municipi amassa damb dera collaboracion dera enterpresa Iberdrola, en un acte que s'a amiat a tèrme en nuclèu de Baqueira. En aguest sens, des d'aué madeish, dejà se pòt hèr emplec des estacions de Baquèira, Gessa e Salardú, damb era nauetat qu'eth servici serà gratuït enquia finaus deth mes de març. Eth consistòri a signat un acòrd damb era companhia electrica entà qu'es vesins e toristes que visiten era zòna, poguen provar aguestes installacions sense cap tipe de còst.

Enes pròplèus dies, tanben se dauriràn ar emplec public es estacions de Bagergue e Garòs, e, mès endauant, es d'Arties, Tredòs e Unha. A compdar deth mes d'abriu, es centres de recarga semirapida (Tredòs, Bagergue e Unha) auràn un còst entar usatgèr de 20 centims eth kW/h e poderàn aumplir eth dipòsit deth sòn veïcul electric en un termini de 4 a 6 ores. Per un aute costat, es de recarga rapida (Salardú, Baquèira, Garòs, Arties e Gessa) auràn un prètz de 30 centims eth kW/h en tot poder aumplir eth tanc en apuprètz ua ora.

Eth baile de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, destaque que "des der Ajuntament de Naut Aran èm fòrça comprometudi damb era potenciacion des energies renauibles en nòste municipi. Credem que pòt èster ua grana oportunitat entà contribuïr en mesures que frenen eth cambi climatic." Ath delà, des deth consistòri s'apunte que "damb era installacion d'aguesti punts verdi auem era capacitat d'atrèir futurs visitants que non venguien ara nòsta destinación pr'amor que non auien un lòc a on poder recargar es sòns veïculs."

Er ajuntament a cedit a Iberdrola pendent 10 ans e d'auti 5 que se poderien prorogar, er espaci entà poder bastir aguestes estacions electriques enes pòbles de Naut Aran. Pera sua part, era companhia s'a encargat de plaçar tota era maquinària corresponenta. En acòrd entre es dues parts se contemple que un 30% deth totau dera facturacion que recèbe Iberdrola vage a parar dirèctaments ath romanent de tresoreria deth consistòri.