Les estacions d'FGC tanquen la temporada amb ocupacions d'entre el 30 i el 50% i Masella es manté oberta

Les estacions d'esquí gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) han tingut una ocupació d'entre el 30% i el 50% durant aquesta temporada, segons les dades anunciades aquest dilluns pel conseller d'Empresa, Ramon Tremosa i recollides per l'ACN. En una visita a l'estació de Boí Taüll (Alta Ribagorça), Tremosa ha fet una valoració "positiva" d'una temporada "complicada" i ha destacat que els protocols covid que van implementar les estacions d'esquí han funcionat per mantenir l'activitat econòmica a les comarques de muntanya. El conseller ha elogiat les mesures, que ha dit que han vingut per quedar-se, i ha remarcat que combinar les restriccions amb activitat econòmica ha estat clau per mantenir "en vida" el sector, que genera més de 3.000 llocs de feina.

En concret, i segons ha explicat Tremosa, l'ocupació a les estacions de Boí Taüll, Port Ainé i Espot Esquí ha estat del 50%, mentre que a La Molina, Vall de Núria i Vallter 2.000 ha estat del 30%. Permetre l'esport blanc escolar i que els grups d'escolars poguessin anar a esquiar, anant i tornant el mateix dia, ha permès a més de 5.000 escolars practicar aquest esport dins l'horari lectiu, segons ha explicat el conseller.

Tremosa ha destacat que les mesures han funcionat i no s'ha detectat cap brot de covid-19 a les estacions d'esquí. Aquest fet ha confirmat, ha dit, que practicar esport a l'aire lliure, amb totes les mesures de seguretat, era segur. Segons ha dit Tremosa, poder donar oxigen a les estacions d'esquí també ha suposat donar-lo a altres sectors directament vinculats amb el sector com l'hostaleria, la restauració, les empreses de lloguer de material o les escoles d'esquí.

El conseller ja va visitar l'estació d'esquí de Boí Taüll fa dos mesos, quan hi havia el confinament municipal. Aquest dilluns, ha assegurat, ha comprovat com els ànims dels empresaris i el sector eren uns altres en haver pogut treballar tota aquesta Setmana Santa. Tremosa ha fet una valoració "positiva" d'aquesta temporada d'esquí, tot i ser un any "molt complicat", i ha recordat que altres estacions com les d'Aragó o Itàlia no van obrir.

Masella segueix oberta

Per la seva banda, l'estació d'esquí de Masella continuarà oberta i de moment no té data definida de tancament. L'objectiu és tancar entrat el mes d'abril i s'acabarà decidint la data de clausura en funció de l'estat de la neu, el temps i les condicions epidemiològiques. Aquesta estació es mantindrà oberta amb 16 pistes i 6 remuntadors. Pel que fa a l'horari, serà de 9.00 a 14.00 hores, cada dia de la setmana. En canvi, la connexió Alp 2500 (La Molina + Masella) estarà tancada. Masella ha comunicat que "es manté oberta per compromís amb els seus esquiadors, amb els seus treballadors i amb el territori".