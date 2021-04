Eth darrèr tram dera carretèra entre Salardú e es Banhs de Tredòs serà ua realitat en junh

Er Ajuntament de Naut Aran apraiarà eth darrèr tram dera carretèra que va d’Aiguamòg enquias Banhs de Tredòs a compdar deth pròxim mes de mai entà que sigue premanit entara arribada de visitants en ostieu. Eth consistòri trabalharà en ua extension de 2,4 Km que se distribuiràn en un tram de 1.600 mètres qu’anarà deth parcatge de tèrra que i a en aguest parçan enquia es corbes de naut desnivèu que son ena via e un aute de 800 mètres qu’anarà deth pònt plaçat ena entrada des Banhs de Tredòs enquia aguest pròpri equipament.

En totau se destinaràn ath torn de 236.000 èuros entà milhorar er estat dera carretèra qu’actuauments se trape fòrça maumerenta damb fòrça horats e henerècles produsides peth pas deth temps. Aguesta ei era quatau e darrèra fasa d’aguestes accions de milhora qu’auràn supausat un gran aument ena seguretat viària en tram que va dera poblacion de Salardú enquias Banhs de Tredòs. Des der an 2012 se trabalhe per fases en manteniment d’aguesta rota.

Eth baile de Naut Aran, César Ruiz-Canela, destaque que “sense dobte gràcies ad aguesta repavimentacion dera pista poiram garantir ua grana seguretat non sonque entàs veïculs que se volguen desplaçar enquia Aiguamòg o es Banhs de Tredòs, senon que tanben as persones que volguen hèr biciclèta o ua caminata pes nòsti entorns”. Es òbres s’executaràn deth 15 de mai ath 15 de junh entà non afectar ena sason d’ostieu. Er Ajuntament de Naut Aran vò qu’entara temporada nauta, enes mesi d’ostieu, pogue èster premanida entà èster transitada pes vesins e visitants deth territòri.