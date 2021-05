Les falles d'Alàs tornaran a cremar per la vigília de Sant Joan

Alàs i CercUn pergamí dipositat a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell explica que l'any 1543 hi hagué un greu conflicte entre els veïns d'Alàs i els de Torres d'Alàs en relació a l'encesa de fars i falles a la serra de les Peces, on confrontaven els termes respectius. Aquesta notícia, descoberta i donada a conèixer a principis de 2020, recull el testimoni més antic de la baixada de falles a Catalunya, i incorpora l'actual comarca de l'Alt Urgell a la geografia fallaire del Pirineu.

Des del mateix moment en què es va conèixer la troballa, l'Ajuntament d'Alàs i Cerc va mostrar-se interessat en la possibilitat de recuperar la baixada de falles, però l'inici del confinament per la pandèmia va obligar a ajornar qualsevol iniciativa al respecte. En el moment actual, dins del context de la progressiva relaxació de les mesures de confinament, l'Ajuntament d'Alàs i Cerc i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell han proposat l'organització d'una primera baixada de falles, després de segles sense tenir-ne notícia, de cara a la vigília de sant Joan.

La manca de detalls sobre el procediment de la baixada de falles en el document de 1543 ha obligat a haver d'imaginar molts dels aspectes relacionats, començant per la data de celebració, que no figura en el document, i seguint amb la tipologia de les falles, que imitaran les pròpies de l'Alta Ribagorça, aprofitant els coneixements d'un veí d'Alàs que havia participat en baixades de falles de la vall de Boí. Així mateix, a l'hora de dissenyar la baixada de falles d'Alàs hi ha hagut contactes previs amb diversos experts amb el tema, així com amb la Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la Universitat de Lleida, que han ofert orientacions molt valuoses.

La baixada de les falles serà duta a terme la nit del 23 de juny d'enguany, a partir de les 22.00 h, per part de veïns i veïnes del municipi d'Alàs i Cerc, prop d'una cinquantena en total, que faran el recorregut entre l'ermita de la Mare de Déu de les Peces i la Plaça Major d'Alàs. A la serra de les Peces s'encendrà el far, la gran foguera que alimentarà el foc per encendre les falles i que s'espera que es pugui veure des de bona part de la plana de la Seu d'Urgell.

La iniciativa ha tingut molt bona acollida entre els veïns, que han mostrat una total predisposició a col·laborar, des del primer moment, en l'aplec de la fusta i en la preparació de les falles, que correrà a càrrec de cadascun dels participants i que implicarà l'organització d'un taller per aprendre a construir-les. La iniciativa, que compta amb la participació de l'Ajuntament d'Alàs i Cerc i del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, així com amb la col·laboració del Parc Natural del Cadí-Moixeró, està supeditada a les restriccions imposades pel covid-19 en la data de la seva celebració.