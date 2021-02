FGC estudiarà l'ús de l'hidrogen com a combustible per al tren de la Pobla

La Pobla de SegurFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Naturgy han signat un acord de col·laboració pel qual l'empresa energètica utilitzarà les instal·lacions ferroviàries d'FGC a Lleida per desenvolupar un projecte per investigar, en un futur, l'ús de l'hidrogen com a combustible net per als trens no electrificats com el de la línia de la Pobla de Segur. Tal com han explicat des d'FGC, aquesta iniciativa "s'emmarca en l'estratègia de les dues companyies de fomentar la mobilitat sostenible i apostar per les energies renovables per lluitar contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica".

El projecte consisteix en la producció i emmagatzematge d'hidrogen d'origen renovable a Lleida i la seva utilització, entre d'altres possibles usos, per al subministrament de combustible a uns futurs trens de la línia Lleida-La Pobla amb aquesta tecnologia. Tal com indiquen des d'FGC, "Naturgy lidera la iniciativa oferint la seva experiència en el desenvolupament de projectes energètics i innovadors i FGC aporta el seu coneixement en el transport ferroviari de viatgers i mercaderies, així com l'assessorament tècnic generat per la mateixa activitat de la companyia".

L'acord s'emmarca en el projecte presentat per Naturgy als Ministeris de Transició Ecològica, d'Indústria, Comerç i Turisme; i de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya que preveu la construcció de 38 hidrogeneres a nivell estatal (de les quals quatre estarien situades a Catalunya) per donar subministrament d'hidrogen als entorns urbans i interurbans i potenciar així la mobilitat sostenible. En una segona fase, la infraestructura total a desenvolupar podria arribar a les 120 hidrogeneres a Espanya.