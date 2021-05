França permetrà finalment l'accés dels ramats de Llívia a les Bulloses

LlíviaEl Cap de Servei de "Sante Proteccion Animale, Environement et Abbatoirs", de la Prefectura dels Pirineus Orientals de l'Estat Francès ha comunicat aquest dilluns a les autoritats catalanes i als ramaders de Llívia que s'autoritzarà, finalment, el moviment dels ramats lliviencs. Enguany, doncs, com sempre, els ramats accediran a les pastures de les Bulloses, forest propietat del municipi de Llívia. Des de l'Ajuntament, però, han informat que l'autorització només serà vigent per aquesta temporada de pastures, ja que s'exigirà, posteriorment, que el bestiar estigui lliure d'IBR (rinotraqueitis bovina infecciosa), segons han puntualitzat les autoritats franceses.

Cal recordar que, ara fa uns dies, les autoritats franceses havien fet saber que es prohibiria el pas dels animals cap a les Bulloses en aplicació de la normativa europea que impedeix la mobilitat del bestiar positiu d'IBR, tot i haver estat vacunat prèviament o, fins i tot, del bestiar que essent negatiu en la prova vírica hagués estat vacunat. Aquesta decisió, però, és la que ha quedat finalment suspesa per aquesta campanya de pastures. El departament d'Agricultura va comunicar ahir als ramaders de Llívia que ja es poden expedir els corresponents certificats "traces" per a aquests moviments d'aprofitament de pastures per a la present temporada.

Continuar treballant per a una solució definitiva

L'autorització que va arribar aquest dilluns de les autoritats sanitàries franceses només és vàlida per aquest any 2021 i ramaders i l'Ajuntament de Llívia mantenen la seva intenció de reunir-se amb els responsables dels ministeris d'Exteriors i d'Agricultura per trobar una solució davant les properes campanyes de pastures. L'Ajuntament de Llívia ha demanat dia i hora per entrevistar-se amb el cònsol de Límits del Ministeri d'Exteriors del govern espanyol.