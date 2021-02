El govern aranès denunciarà a la Generalitat per incomplir l'acord institucional de la gestió d'emergències

Vielha e MijaranEl govern aranès presentarà un recurs contenciós administratiu contra la Generalitat a causa de l'incompliment de l'Acord Institucional de gestió integral d'emergències a l'Aran, aprovat l'any 2019 per la Comissió Bilateral Generalitat-Conselh Generau. Tot plegat ho ha explicat el Conselh Generau, durant la sessió extraordinària de la Junta General de Pompièrs-Emergéncies celebrada aquest divendres.

El govern aranès ha indicat que l'apartat 5 de la clàusula 11 d'aquest acord de col·laboració determina que "durant el període de transició per a la implementació del model de gestió integral d'Emergències per part del Conselh Generau d'Aran, el departament d'Interior aportarà els vehicles necessaris per al servei dels Pompièrs d'Aran d'acord amb els criteris generals que la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments aplica per a distribuir i destinar els vehicles dels Bombers de la Generalitat de Catalunya entre els diferents parcs de Catalunya. Fins a la finalització d'aquest període de transició, el 31 de desembre de 2022, els vehicles que s'incorporin al servei dels Pompièrs d'Aran seran adquirits pel Departament d'Interior".

En aquest sentit, la síndica d'Aran, Maria Vergés, ha informat que "durant els mesos de gener i juny de 2020, la Generalitat de Catalunya va adquirir 92 vehicles autobombes i 263 vehicles lleugers destinats al cos de Bombers de la Generalitat, dels quals cap ha arribat als parcs de Pompièrs de la Val d'Aran". La síndcia ha lamentat que "hem sol·licitat, en diverses ocasions, explicacions sobre els criteris de repartiment d'aquests vehicles i hem demanat també el compliment de l'acord institucional, tant a la Secretaria General d'Interior com al departament d'Interior, però no hem rebut resposta de la seva part".

Vergés ha afegit que "davant la falta de resposta reiterada que ens hem trobat per part de la Generalitat de Catalunya, hem determinat denunciar aquesta situació com a últim recurs per a aconseguir el compliment d'aquest acord que, d'altra banda, compromet la seguretat dels professionals del cos i l'efectivitat dels seus serveis".