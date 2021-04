Un grup de veïns talla el trànsit a Tremp per protestar contra la futura rotonda

TrempUna vintena de veïns de Tremp ha tallat aquest dilluns la carretera C13 per protestar contra la construcció de la rotonda que s'ha començat a construir recentment a la zona de la Fontvella, a la part nord de la població. El tall s'ha produït a les 9 del matí, quan els veïns i veïnes han començat a creuar el pas de vianants que hi ha a la zona sense deixar passar els vehicles i s'ha allargat durant mitja hora, aproximadament, tot i que a les 9:15 han deixat que es reobrís el trànsit uns minuts. De fet, fa uns dies, un veí ja va tallar la carretera pels mateixos motius, quan s'hi va estirar durant uns minuts, fins que la policia li va demanar que es retirés.

Ja fa setmanes que diversos veïns i establiments de la zona han penjat pancartes en contra de la rotonda, ja que denuncien que els traurà llocs d’estacionament i que provocarà inconvenients a la zona, com ara més contaminació o el pas de vehicles molt a prop de les cases. La qüestió va sortir també al darrer ple municipal, quan Compromís per Tremp, a l'oposició, va demanar a l'equip de govern que sol·licités al departament de Territori i Sostenibilitat, que és qui fa les obres, que les aturés. En una línia similar a la dels veïns, des de Compromís per Tremp asseguren que la rotonda afectarà negativament a la zona i als seus establiments, ja que traurà llocs d'estacionament, farà que els vehicles passin molt més a prop de les cases i provocarà més contaminació i soroll, quan els vehicles hagin de reduir i accelerar per entrar i sortir de la rotonda, i separarà la zona nord de la resta del nucli urbà.

Des de l'equip de govern es va deixar clar que no es demanaria que s'aturés el projecte, ja que creuen que cal regular i pacificar l'accés nord de Tremp. Van recordar que en aquella mateixa zona s'hi va produir una mort per atropellament i creuen que la rotonda servirà perquè els vehicles redueixin la velocitat quan entrin a Tremp. També van indicar que el projecte de la rotonda ja s'ha fet modificar per tal que s'adapti més a les necessitats de la zona i van assegurar que, si calia, es demanarien més modificacions en aquest sentit. A més, van afegir que demanar la paralització del projecte tindria un cost econòmic elevat que hauria d'assumir l'Ajuntament de Tremp.

Coincidint amb l'inici de les obres de la rotonda, fa pocs dies, des de l'equip de govern de l'Ajuntament han emès una nota de premsa on han recordat que tot el procés va començar l'any 2010, quan el Servei Català de Trànsit va redactar el Pla Local de Seguretat Viària de Tremp, que volia redefinir l'espai públic i el sistema viari de la ciutat per reduir el nivell de sinistralitat que hi havia. De fet, assenyalen que l'avinguda Pirineus, en el punt on actualment s'ha iniciat la rotonda, presentava una alta sinistralitat, ja que en menys de quatre anys es van produir més de vint sinistres amb accidents greus i fins i tot una mort. El Pla Local de Seguretat Viària remarquen que ja contemplava aquesta rotonda.

Els anys 2013 i 2017 es va revisar aquest pla i es va continuar preveient aquesta rotonda. Com que es tracta de la travessia urbana de la C13, l'obra és responsabilitat del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Va ser, doncs, la Generalitat qui va redactar el projecte i el va presentar el 5 de març de 2020. Des del consistori assenyalen que el confinament dictaminat el 13 de març de 2020 per la pandèmia va fer impossible trobar-se amb els veïns per explicar-lo i no va ser fins a finals de maig que es va poder dur a terme aquesta tasca informativa. Des de l'Ajuntament assenyalen que "cal aclarir que en aquest tipus de projectes no és obligatori que hi hagi informació pública, però donat que l'obra comportava una expropiació es va obrir un període d'al·legacions que va finalitzar el mes de juny de 2020". L'Ajuntament, afegeixen, és coneixedor que, com a mínim, hi ha 5 al·legacions de veïns de Tremp al projecte tot i que n'hi poden haver més presentades directament a la Generalitat.

A finals de l'any 2020 la Generalitat va detectar anomalies sobre el plànol del projecte, va realitzar un plantejament sobre el terreny per verificar-les i va decidir revisar el projecte. Ja el dia 18 de febrer de 2021 es van presentar els plànols modificats a l'equip de govern de l'Ajuntament. Dos dies després es va explicar el projecte a la cap de l'oposició i del 25 de febrer al 5 de març de 2021 es van realitzar trobades i reunions amb els veïns de la zona per exposar com ha quedat el projecte. Així, l'Ajuntament assegura que "ha estat en contacte amb els veïns sempre que ha calgut informar-los". També remarquen que "aquesta obra no és una decisió de l'equip de govern, és fruit d'un procés que es va iniciar l'any 2010 a causa de la sinistralitat de la zona" i conclouen que "no obeeix a cap altre interès que millorar la qualitat de vida i la seguretat dels habitants de Tremp".