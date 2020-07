La històrica revista 'Àrnica' reneix com a publicació naturalista del Pirineu

El 1984, un any després de la seva fundació, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu va posar en marxa la revista Àrnica, pensada com a butlletí de normalització lingüística. Entre el 1990 i el 2003 es va reconvertir en revista de cultura pirinenca i ara, disset anys després, la publicació ha tornat a renéixer com a revista naturalista dels Pirineus.

El president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella, ha explicat a l' Ara Pirineus que el projecte sorgeix amb la voluntat d'endreçar les publicacions que té l'associació i donar més visibilitat a les col·laboracions de temàtica naturalista que fins ara s'encabien a la revista Nabius, la publicació que edita l'entitat amb una periodicitat anual. "Ens havíem adonat que cada cop teníem més presència d'articles d'aquestes característiques a Nabius, i vam pensar que seria millor endreçar els continguts i deixar Nabius com a revista dedicada al patrimoni cultural i fer renéixer Àrnica per dedicar-la al patrimoni natural". Aquests dos patrimonis, de fet són les dues potes sobre les quals bascula el Consell i amb aquesta reordenació de les publicacions se'ls vol donar més visibilitat. A banda, des de l'entitat destaquen la idoneïtat de posar en marxa un projecte d'aquestes característiques, ara que sembla que la humanitat està obligada a engegar una nova relació amb la natura si vol sobreviure com a espècie.

Tal com expliquen el mateix Rella i el cap de redacció d' Àrnica, Francesc Rodríguez, a l'editorial del primer número, la revista "és una porta oberta de bat a bat a la reflexió naturalista, a l'observació necessària i imprescindible dels valors de la naturalesa i dels comportaments humans per fer-la créixer. Consolida, a la vegada, la nostra identitat narrativa: patrimoni cultural i patrimoni natural agermanats, essencials per a construir millors societats, més properes, més plurals, més comprensives, més humanes".

Igual que Nabius, Àrnica també tindrà una periodicitat anual i el primer número, corresponent a aquest estiu, es presentarà pròximament al Festival Terra Roia de Vilamur. La revista es vendrà a dotze euros l'exemplar i es distribuirà per bona part de l'Alt Pirineu i Aran. En aquest primer número s'hi poden llegir articles sobre ornitologia, paisatgisme, geologia, paleontologia, flora o il·lustració científica, entre altres.