INEFC-Pirineus: un somni que transformarà la realitat

El geni Pablo Picasso va dir en una ocasió que "la inspiració existeix, però t'ha de trobar treballant". Aquesta actitud és justament el que millor explica l'arribada dels primers estudis universitaris presencials al Pirineu català. La posada en marxa, aquest setembre a la Seu d'Urgell, del Grau de Ciències de l'Educació Física i l'Esport de l'INEFC suposa un abans i un després per al nostre territori i aquest fet s'explica per una feinada ingent i en equip que ho ha fet possible.

L'arribada de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya al Pirineu va començar a gestar-se fa quasi 10 anys, quan la Seu d'Urgell participava conjuntament amb Estamariu, Bescaran, els comuns d'Andorra i l'Ajuntament d'Auzat, a l'Arieja, en un projecte europeu liderat per INEFC per potenciar el Pirineu com un territori de formació en l'àmbit dels esports a la natura. D'allà en van sortir inversions com el rocòdrom del Ràfting Parc o bé la reforma de l'Alberg de Joventut de la Seu com a espai d'acollida d'estudiants de la mateixa INEFC per fer estades de muntanya. Però més enllà de les inversions físiques van sorgir noves idees i complicitats.

I com sempre, darrere de grans projectes, hi ha persones que els imaginen i que estan disposades a donar-los forma per convertir-los en realitat. Allò de la inspiració i el treball que deia el pintor. No cal dir noms, però de la idea d'aquestes persones que estimen la Seu i estimen l'esport en sorgí la proposta de crear INEFC-Pirineus. I quan la proposta fou compartida amb qui podia ajudar a fer-la possible hi hem trobat sempre la disposició necessària per fer realitat un projecte ambiciós i, per tant, gens senzill de portar-lo a terme.

Molta feina i molt bona predisposició de moltes persones i institucions fan possible que INEFC-Pirineus sigui una realitat a partir del setembre del 2021. El fet no és menor. Quan el centre estigui a ple rendiment suposarà la presència a la Seu i al Pirineu d'uns 400 estudiants universitaris, d'un cos docent important i d'un impuls de projectes acadèmics, de recerca i/o professionals gens menyspreables. Això transformarà la ciutat, la comarca i el territori. I ho farà per a bé.

Gràcies a tothom que ho ha fet possible i, sobretot, no deixem de treballar i d'estar oberts a noves inspiracions que ens dibuixin un futur millor. Qui sap si INEFC-Pirineus podria ser la porta d'entrada d'un campus universitari especialitzat en muntanya d'aquí uns quants anys. Somiem-ho i treballem-hi per fer-ho realitat.

Jordi Fàbrega i Sabaté, alcalde de la Seu d'Urgell i Albert Batalla i Siscart, alcalde de la Seu d'Urgell (2008 - 2019)