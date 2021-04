Integra Pirineus busca suports per netejar boscos i donar feina a persones en risc d'exclusió

La Seu d'UrgellIntegra Pirineus vol posar en marxa una campanya per arribar a grans empreses que, a través de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), els ajudin a gestionar el bosc pirinenc donant feina a persones amb discapacitat i en risc d'exclusió social. De fet, aquestes són dues de les grans potes en què treballa aquesta entitat alturgellenca, que es dedica a la gestió forestal sostenible i a la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social. Per aconseguir diners per fer aquesta campanya, anomenada 'Donem vida als boscos', Integra Pirineus participa en el 'matchfunding' "Arrela't a l'Alt Pirineu i Aran.

Una de les coordinadores del projecte, Urgell Escribà, explica que per arribar a aquestes companyies "ens fa falta un estudi detallat de quines empreses de Catalunya fan RSC en l'àmbit mediambiental, per saber a quines anar a trucar a la porta". A més, volen preparar una campanya audiovisual "que generi una mica d'impacte perquè aquestes empreses es fixin en nosaltres". L'objectiu és poder engrescar al màxim nombre d'empreses possibles perquè, a través de la seva RSC, aportin diners que permetin ampliar els grups de treball que ja té Integra Pirineus en aquest àmbit.

"La venda del que s'extreu del bosc no és rendible econòmicament i les ajudes que s'hi destinen són limitades, de manera que el bosc cada vegada creix més de forma desmesurada, tant en superfície com amb massa forestal dins seu", reflexiona Escribà, que alerta que, si no s'actua, hi ha el risc "que vingui un gran incendi forestal i ho arrasi tot". En aquest sentit, assenyala que "havent-hi tanta feina per fer als boscos i tanta gent amb necessitat de treballar, sobretot aquella en risc d'exclusió social, seria interessant trobar els diners per poder actuar en aquest sentit".

Escribà posa com a exemple que grans empreses miren de compensar el seu impacte carbònic destinant diners en concepte d'RSC en projectes llunyans, i apunta que seria interessant que es poguessin dedicar a actuar en boscos propers, com els pirinencs, per ajudar a lluitar contra futurs incendis forestals. Tot plegat, ajudant a la vegada a inserir laboralment a persones en risc d'exclusió social.

Pel que fa a l'impacte que està tenint la campanya de micromecenatge, Escribà destaca que estan contents. Tot i que són els que menys donants tenen de tots els projectes presentats, algunes donacions han estat d'empreses que han aportat quantitats pròximes als 1.000 euros. "A més, el fet que l'administració et dupliqués les aportacions privades ha anat molt bé", indica Escribà. El mínim que s'havien marcat per poder posar en marxa el projecte eren 4.260 euros i l'òptim, 9.550. A poques hores d'acabar el procés, han recollit 9.111 euros.