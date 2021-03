Vielha e MijaranAguest maitin a auut lòc era Jornada de Presentacion dera Resèrva dera Biosfèra dera Val d’Aran, a on s’an presentat es principaus resultats dera candidatura, atau coma eth procés que s’a amiat a tèrme pendent aguesti darrèri mesi per part deth Conselh Generau d’Aran e es empreses Inèdit e Verd e Blu. En aguesta jornada telematica, ara quau an assistit mès de 60 participaires, s’a explicat era possibilitat de postular era Resèrva dera Biosfèra dera Val d’Aran coma laboratòri viu. “Esdevier un laboratòri viu supausarie qu’Aran servirie coma esturment d’experimentacion e definicion de naui modèus territoriaus sostenibles e resilients”, explicaue era sindica d’Aran, Maria Vergés, en tot híger que: “un des principis basics d’aguest laboratòri viu ei potenciar era dinamizacion e reactivacion des sectors socioeconomics deth territòri, autant innovadors coma tradicionaus, en tot traccionar atau eth modèu economic desirat per tota era ciutadania e a on s’includisquen es nòsti valors patrimoniaus”.

En aguest sentit, era sindica d’Aran destacaue “eth besonh de transicionar a naui modèus de desvolopament territoriau pr’amor dera situacion sense precedents que viuem”. E asseguraue que “entà obtier un bon foncionament dera Resèrva dera Biosfèra, auem de besonh era collaboracion des persones deth territòri, entà atau decidir de manèra conjunta enquia quina direccion a d’auançar era Val d’Aran”.

Aran ei candidat entà postular-se coma laboratòri viu pes valors singulars que diferéncien eth territòri coma, per exemple, era realitat nacionau damb personalitat pròpria, eth autogovèrn, era situacion coma territòri de termièra, eth patrimòni culturau, lingüistic e tradicionau o es valors naturaus, entre d’auti.

Era postulacion d’Aran coma laboratòri viu establís un pilar fonamentau en sector dera recerca, investigacion e innovacion. Eth gran potenciau proporcionat pes centres e universitats existents atau coma naui convènis e projèctes qu’en poirien derivar, representarà ua naua formula d’escambi de coneishement entre era sciéncia e era ciutadania. Formar part der hilat internacionau des Resèrves dera Biosfèra supausarie ua grana oportunitat entara Val d’Aran, pr’amor que supausen figures de promocion e reconeishement que poténcien e meten en valor es particularitats dera zòna.