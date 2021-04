La Kílian Jornet Foundation promou la recollida de 4 tones de deixalles en una setmana

MontellàLa Kílian Jornet Foundation, l'entitat creada recentment per l'esportista cerdà per tenir cura dels entorns de muntanya, ha recollit fins a 4 tones de deixalles en una setmana, en una acció realitzada a nivell mundial. Tal com ha explicat a l'Ara Pirineus la seva mare i membre de la fundació, Núria Burgada, hi han participat 200 grups o persones de més de 40 països de pràcticament tots els continents. La fundació es va crear l'octubre de l'any passat i ja va fer una acció pel dia de la Dona. Tot i això, la d'aquesta passada setmana ha estat la primera gran activitat, on s'hi ha implicat a un gran nombre de persones i entitats.

Burgada celebra que a Cerdanya "ha tingut força resposta i s'han recollit 367 quilos de brossa". Al llarg de la setmana, n'han recollit els alumnes de les escoles de Montellà, Martinet, Lles, Prats i Llívia, i aquesta setmana encara s'hi afegiran els de Bellver. A més, també hi ha participat el Cerdanya Ecoresort de Prullans, la plataforma Cerdanya Acció pel Clima i el Club Esportiu Cerdanya Pirineus. A la zona del Pirineu també han fet accions les escoles alturgellenques de Montferrer, Castellciutat i el Pla de Sant Tirs, així com particulars d'Andorra.

En el cas de les escoles, han actuat bàsicament als seus entorns naturals més propers. Burgada explica que la de Montellà va netejar l'entorn de les basses de Gallissà. "Jo hi vaig anar primer i vaig veure que estava força net, però quan hi van arribar els alumnes ens van fer adonar de la gran quantitat de burilles de cigarreta que hi havia a terra a la zona de l'aparcament. Després, pel camí de la vora del riu vam agafar 63 quilos de deixalles, i això ha passat més o menys a totes les accions que s'han fet, que s'ha vist que l'entorn estava més brut del que semblava a simple vista", indica.

Burgada explica que a Puigcerdà, la plataforma Cerdanya Acció pel Clima va actuar al camí de Sant Marc. "Vam estar-hi dues hores i en només 200 metres, a la zona del polígon industrial, vam haver d'anar dos cops a la deixalleria a deixar residus", remarca, tot afegint que al final van recollir 163 quilos de deixalles. Veient que en algunes zones hi ha molta feina per fer, des de Cerdanya Acció pel Clima intentaran quedar un dissabte al mes per fer una recollida i miraran d'implicar-hi també als ajuntaments.

Per tal de tenir cura dels entorns de muntanya, Burgada explica que una part dels esforços de la fundació es dediquen a la investigació. Així, ara mateix participen en diversos projectes vinculats a les glaceres i els seus ecosistemes. Una altra part està dedicada a la visibilització, que és el que fan amb activitats com la del dia de la Dona o aquestes recollides de deixalles. En aquest sentit, Burgada indica que un dels indrets on volen incidir especialment és a les escoles, ja que "és un lloc bàsic on fer créixer aquesta consciència de tenir cura i no embrutar". Finalment, també estan treballant amb la indústria que hi ha al voltant dels esports de muntanya, "intentant que siguin conscients de la seva petjada ecològica i mirin com poden fer canvis per reduir-la".