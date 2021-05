L'Ajuntament de la Seu d'Urgell treballa en un pla de dinamització del comerç local i de proximitat

La Seu d'UrgellL'Ajuntament de la Seu d'Urgell, en col·laboració amb l'empresa d'opinió pública The Whatsons, està duent a terme un pla de dinamització del comerç local. Tal com han explicat des del consistori, dos dels objectius principals d'aquest pla són, d'una banda, conèixer els hàbits de consum i la valoració del teixit comercial i, d'altra, copsar quin és l'estat actual del teixit comercial i de serveis locals, detectar les problemàtiques i debilitats més significatives, així com posar sobre la taula estratègies i projeccions de futur encaminades a la millora del sector comercial local.

"Serà de molta utilitat saber quins són els hàbits de compra dels habitants de la Seu i comarca i la valoració dels nostres comerços. Permetrà poder saber quins són els punts forts i els punts dèbils i apostar per millores de qualitat i servei", ha avançat la regidora de Comerç de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Núria Tomàs. El pla es va iniciar a començaments d'aquest any i es preveu que estigui finalitzat aquest estiu.

Enquesta oberta a tothom

Durant aquest mes de maig s'està realitzant l'onada d'enquestes més important, destinada tant a persones residents a la Seu d'Urgell com a visitants. El treball de camp es fa de manera presencial i també en línia a través d'un qüestionari. Concretament, es pot participar en aquesta enquesta, tant veïns com visitants, de manera totalment anònima, responent el qüestionari que es pot trobar en aquest enllaç. Paral·lelament, també es treballa una enquesta de caire més tècnic i específic, que en els propers dies es farà arribar als comerços i negocis de la nostra ciutat.